Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basketbol oynadığı görüntüleri yayınladı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Edoğan, geçtiğimiz 28 Eylül gününde bakan ve danışmanlarıyla birlikte basketbol maçı yaptı. Mücadelede Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ile Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu yer alırken karşılaşmayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takımı, 50-24 kazandı.

"KİMİN YENDİĞİ ANLAŞILIYORDUR"

Karşılaşmanın ardından bakanlar da sosyal medya hesaplarından maç sonrası fotoğraflar paylaştı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Maç sonrası durum değerlendirmesi. Cumhurbaşkanımız formundaydı maşallah" ifadelerini kullanırken; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank ise "Skor 50-24. Kimin yendiği anlaşılıyordur" mesajını paylaştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN BASKET ATTIĞI ANLARI PAYLAŞTI

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medyadan yaptığı son paylaşımında söz konusu maçtan 3 saniyelik bir görüntü paylaştı. Videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basket attığı anlar kameraya yansırken Altun ise "Evet, devamı yarın @RTErdogan'da" yorumunda bulundu.