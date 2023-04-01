Fatih Portakal canlı yayında ilan etti! İşte oy vereceği isim - Son Dakika
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Fatih Portakal canlı yayında ilan etti! İşte oy vereceği isim

01.04.2023 11:12

Fatih Portakal, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nu konuk olarak aldığı programında seçimlerde hangi adaya oy vereceğini ve gerekçesini duyurdu. Portakal, "Ben değişim istiyorum. Söylüyorum zaten ben mutlak değişim istiyorum. Size vereceğim. Benim oyum net" şeklinde konuştu.

Türkiye artık 2 aydan daha az bir süre kalan 14 Mayıs seçimlerine kilitlenirken, parti liderleri de ekranlarda daha sık çıkmaya başladı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Sözcü TV'de Fatih Portakal'ın sorularını yanıtladı.

"BEN SİZE VERECEĞİM"

Davutoğlu ile konuşması sırasında Fatih Portakal, "Ben değişim istiyorum. Söylüyorum zaten ben mutlak değişim istiyorum. Size vereceğim. Benim oyum net" diyerek Millet İttifakı'nın adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini ifade etti.

SEÇİME 4 ADAYLA GİDİLECEK

14 Mayıs 2023 Pazar günü birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Cumhurbaşkanı adayları YSK tarafından alfabetik sıralamayla Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan olarak açıklandı.

YORUMLAR (6)
  • Ozgur Ozgur: Yalan! Akp li secmeni inandirmak icin bakin ben solcu olmama ragmen davutogluna oyumu veriyorum deyip objektif tarafsizin imaji verme cabasinda asla chp dişin oy vermez bunlar çünkü mezhepciler. Cevap Yaz 10 2 Yayından Kaldır
  • ahmet kasap: PORTUGAL BEY BU NASIL BİR DEĞİŞİM ADAM AYNI ADAM ÖNCE ADAMI DEĞİŞTİRMEK LAZIM SONRA DAVUTOĞLUNU DEĞİŞTİRMEK LAZIM SEN GEL AKLINI KULLAN MECARAYA KAPILMA CUMHURDA BİRLEŞELİM AKLIN VARSA TABİİ Cevap Yaz 15 9 Yayından Kaldır
  • ertuğrul şahin: Sanki senin rengini bilmeyen var. Çok üzüldük vah vah Cevap Yaz 20 9 Yayından Kaldır
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Fatih Portakal, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fatih Portakal canlı yayında ilan etti! İşte oy vereceği isim - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fatih Portakal canlı yayında ilan etti! İşte oy vereceği isim - Son Dakika
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