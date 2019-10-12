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Fatih Sultan Mehmet Bisiklet Turu başladı

1 saat önce

Türkiye Bisiklet Federasyonunca düzenlenen Fatih Sultan Mehmet Bisiklet Turu, Edirne etabıyla başladı.

Türkiye Bisiklet Federasyonunca düzenlenen Fatih Sultan Mehmet Bisiklet Turu, Edirne etabıyla başladı.

Türkiye'nin yanı sıra, Fas, Azerbaycan, Kazakistan ve Sırbistan'dan 68 bisikletçi, Fatih Sultan Mehmet'in doğduğu Selimiye Camisi yanındaki Taş Odalar Oteli'nin önünde bir araya geldi.

Edirne Gençlik Hizmetleri ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürü Selim Ak, Edirne etabının startını damalı bayrakla verdi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu İl Temsilcisi Utku Zorlutuna, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl yarışların ikincisini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Edirne etabının 124 kilometre olduğunu anlatan Zorlutuna, şöyle konuştu:

"Bisikletçilerimiz Edirne, Havsa ve Uzunköprü'ye giderek, aynı güzergahtan geri dönecek. Yarışımız Edirne girişinde sona erecek. İkinci günkü etabımız yine Edirne'den başlayacak. Lüleburgaz, Pınarhisar'dan sonra turumuz Kırklareli'nde son bulacak. Takımlarımız olimpiyat kotasına girebilmek için mücadele edecek. Uluslararası Bisiklet Federasyonunun faaliyet takviminde yer alan bir yarış aynı zamanda. Milli bisikletçiler de yarışıyor."

Zorlutuna, gelecek hafta Edirne'de yaklaşık 650 bisikletçinin katılacağı Cumhuriyet Kupası yarışının da düzenleneceğini kaydetti.

Fatih Sultan Mehmet Bisiklet Turu başladı

Fatih Sultan Mehmet, Türkiye, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 12:32 Kaynak: AA
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