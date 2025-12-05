Fatih\'te iş yerinden çalınan para dolu çelik kasa, Başakşehir\'de bulundu

Fatih'te yüzlerini gizleyen 3 şüpheli, sabaha karşı girdikleri kargo dükkânından içinde 10 bin dolar, çek koçanları ve özel eşyaların bulunduğu yaklaşık 200 kilogram ağırlığındaki çelik kasayı çalarak kaçtı. Boşaltılmış kasa, olaydan 2 gün sonra Başakşehir'de boş bir arazide bulundu.

Olay, gece saatlerinde Kumkapı'da bulunan bir kargo işletmesinde meydana geldi. Yüzlerini maske ve şapkayla gizleyen 3 şüpheli, iş yerinin kepengini levyeyle kırarak içeriye girdi. Yaklaşık 200 kilogramlık çelik kasayı taşımakta zorlanan iki şüpheliye, dışarıda bekleyen kişi yardım etti. Şüpheliler, kasayı 4 dakika içinde dükkândan çıkararak kaçtı.

KASA BAŞAKŞEHİR'DE BULUNDU

İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, boşaltılmış kasanın olaydan 2 gün sonra Başakşehir'de boş bir arazide atıl halde bulunduğunu tespit etti. İçindeki para, çek koçanları, pasaport ve diğer özel eşyaların çalındığı belirlendi.

POLİS 3 ŞÜPHELİNİN PEŞİNDE

Polisin, güvenlik kameraları ve çevredeki deliller doğrultusunda kimliklerini tespit etmeye çalıştığı 3 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.