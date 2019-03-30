Son Dakika Haberleri: Fatih'te Sevgi Yürüyüşü Coşkusu

Fatih'te Sevgi Yürüyüşü Coşkusu

34 dakika önce

Seçime saatler kala Fatih Belediye Başkan adayı Mehmet Ergün Turan ve yüzlerce vatandaşın katıldığı Sevgi Yürüyüşü düzenlendi.

Fatih'te Sevgi Yürüyüşü Coşkusu, System.String[]
Seçime saatler kala Fatih Belediye Başkan adayı Mehmet Ergün Turan ve yüzlerce vatandaşın katıldığı Sevgi Yürüyüşü düzenlendi. Sevgi Yürüyüşü'nde AK Parti ve MHP teşkilatı üyeleri kol kola Türk bayraklarıyla kilometrelerce yürüdü.

Yerel seçime saatler kala AK Parti Fatih Belediye Başkan adayı Mehmet Ergün Turan, Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, AK Parti Fatih İlçe Başkanı Orhan Narin ve MHP Fatih İlçe Başkanı Sertel Selim, yüzlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşen Sevgi Yürüyüşü'ne katıldı.

Yürüyüşte Başkan adayı Ergün Turan, vatandaşlara karanfil dağıttı. Yüzlerce vatandaş ellerinde ay yıldızlı Türk bayrağıyla kilometrelerce yürüdü. Şehremini Büyük Saray Meydanı Caddesi'nden başlayan Sevgi Yürüyüşü, Yedikule'de son buldu.

Akabinde, AK Parti, MHP teşkilatı ve yüzlerce vatandaş Topkapı Fevzi Paşa Caddesi'nden başlayan yürüyüş AK Parti Fatih İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi'nde sonlandırdı. Yürüyüşün sonunda seçim koordinasyon merkezi önünde teşekkür konuşması yapan Ergün Turan'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

"Milletimizin bu coğrafyadaki bin yıllık yürüyüşünün önü kesilmek istenmektedir"

Yürüyüşün ardından konuşan Turan, "Milletimizin bu coğrafyadaki bin yıllık yürüyüşünün önü kesilmek istenmektedir. 31 Mart seçimleri de bir yerel seçimdir ancak başka bir anlam ifade etmektedir. İnşallah ayrın en büyük temennimiz hem Fatih'te hem de İstanbul'a bundan sonra gerçekten bir kazanım olacak Binali Yıldırım ile beraber sandıklardan büyük bir teveccüh ile AK Parti ve Cumhur İttifakı adaylarının çıkacağı kanaatindeyiz" dedi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 04:44 Kaynak: İHA

AK Parti, Fatih, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Diriliş Ertuğrul Oyuncusu Cem Uçan, Yerel Seçimlerde Oy Vereceği Partiyi Açıkladı AK Partili Genci Rencide Ettiği İddiasıyla Gündeme Gelen Mine Koraş Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı İYİ Parti'den İstifa Eden 25 İsim Seçimlere 1 Gün Kala AK Parti'ye Geçti Yapımcı Mustafa Uslu, "Erkan Petekkaya Uçakta Tacize Uğradı" Demişti, Bir Yolcu O Anları Anlattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.3.2019 17:18:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fatih'te Sevgi Yürüyüşü Coşkusu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]