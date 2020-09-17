Fatih Terim: "İyi ki hayatımda Galatasaray var" - Son Dakika

Fatih Terim: "İyi ki hayatımda Galatasaray var"

- Fatih Terim: "İyi ki hayatımda Galatasaray var" Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: "Turu garanti edecek bir oyun tarzını ortaya koyduk" "Mesele bugün turu geçip evimize gitmekti.

- Fatih Terim: "İyi ki hayatımda Galatasaray var"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim:

"Turu garanti edecek bir oyun tarzını ortaya koyduk"

"Mesele bugün turu geçip evimize gitmekti. Kazasız, belasız bir maç oldu"

"Bu uzun yolda birlikte oynama kültürünü kazanmak öncelikli amacımız"

" Hajduk Split'e dikkat etmemiz gerekecek"

BAKÜ - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Neftçi Bakü'yü 3-1 mağlup etikleri maçın ardından, "İyi ki hayatımda Galatasaray var. Avrupa'daki 100. galibiyet. İkisi bir arada denk geldi. Ne kadar gurur duyarsam azdır" dedi.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda deplasmanda karşılaştığı Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü'yü 3-1 mağlup ederek tur atladı. Sarı-kırmızılılar 3. Ön Eleme Turu'nda Hırvat ekibi Hajduk Split ile mücadele edecek.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Oyundan memnun olduğunu belirten Fatih Terim, "Oyunun kontrolü özellikle bizde olduğu için ilk yarıda iyi bir başlangıç yapıp hem rakibi oynatmayıp hem de pozisyon üstüne pozisyon bulunca rahat geçti. Oyuncularımdan memnunum. Daha iyi mücadele ettiler. Bol da pozisyon bulduk, bir tane kornerden top yedik onun dışında, turu garanti edecek bir oyun tarzını ortaya koydular. Onun için belki hafta sonunu düşündüler, belki nasılsa kazanırız diye düşündüler ama ben mücadeleden memnunum" diye konuştu.

"Bazı oyuncularımızın oynamaya ihtiyacı var"

Fatih Terim, "Zaten basın mensuplarının beklediği 11 çıkmazmış. Bazılarının oynamaya ihtiyacı var, Luyindama gibi. Dolayısıyla 6-7 oyuncumuz nispeten dinlenmiş oldu. Bunu zaman zaman yapmak zorundayız. Doğru rotasyon önemli. Bugün mesele turu geçip evimize gitmekti. Kazasız belasız bir maç oldu. Mesele bugün turu geçip evimize gitmekti. Kazasız, belasız bir maç oldu. Allah'a şükür kimsenin ağır bir sakatlığı yok. Ama oyuncu değişiklikleri hayatımızda olacak artık" dedi.

Neftçi'nin iyi mücadele ettiğine değinen Terim, "Baya yüksek tempodan cevap verdiler bize. Kutluyorum, başarılar diliyorum. Bizim onlardan daha iyi olmamız, oyunu daha iyi kontrol etmemiz kadar doğal bir şey yok. Burada başka netice olursa sürpriz olurdu, bizim yenmemiz değil. Ama karşımızda dişli ve ciddi bir takım bulduk" şeklinde konuştu.

"İyi ki hayatımda Galatasaray var"

Azerbaycan'a her geldiğinde en güzel şekilde ağırlandığını vurgulayan Fatih Terim, "Kardeş Azerbaycan'dan kardeşçe ayrılıyoruz. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Onlar bizim candaşımız, kardeşimiz. Her şey için teşekkür ediyoruz. Bugün benim 500. maçım teknik direktör olarak. Bunu kelimelerle anlatmak çok zor. En kısa tanım şu olabilir: İyi ki hayatımda Galatasaray var. Avrupa'daki 100. galibiyet. İkisi bir araya denk gelmiş. Ne kadar gurur duyarsam azdır. Dediğim gibi en kısa tanımım hayatımdaki Galatasaray" dedi.

"1-0 devam ettirsek böyle olmayabilirdi"

"İkinci yarının başında duran toptan yediğimiz gol, bizi uyandırmış olabilir" diyen Terim, "1-0 devam ettirsek böyle olmayabilirdi. Bizim bu uzun yolda birlikte oynama kültürünü kazanmak öncelikli amacımız. Çok önemli bu bizim için bu uzun yolda. Girenin çıkanın fark etmemesi için hangi anlayışla, hangi felsefeyle, ne yapmak istiyoruz, herkesin bu kültürü öğrenmesi uzun vadede bizim başarılarımızda büyük pay sahibi olacak. Esas amacımız buydu. Dediğiniz gibi goller uykudan uyandırabilir bizi. Golü çabuk bulmamız da oyunun kopmasına sebep oldu zaten. O yüzden oynama kültürünü beraber geliştirmemiz ve bu alışkanlığı sürdürmemiz lazım" değerlendirmesinde bulundu.

"Hajduk Split'e dikkat etmemiz gerekecek"

Terim, "Hajduk Split maçının bir devresini otelde seyrettim, sonra maça kadar soyunma odasında seyrettim. Diğer rakipten çok daha iyiydi. Sonuçta çok eski ve tarihi önemli bir kulüptür Hajduk Split. Hırvatistan'ın dünya futbolunda yeri ve ismi olan bir ülkenin takımı. Dikkat etmemiz gerekecek. Çünkü artık kendi seyirci avantajımız var da diyemiyoruz. O yüzden her maç her şeye açık. Pandemi dönemi geçiriyoruz. O yüzden şimdi arkadaşlarımla beraber döner dönmez daha rahat bir analiz yapacağız. Biz zaten aşağı yukarı Hajduk Split'in düşeceğini biliyorduk. 1-0 bitti ama zaten diğer takımın önünde bir takımdı. Ama İstanbul'da, Ali Sami Yen'de geçeceğiz turları. İlk hedefimiz Allah nasip ederse gruplara kalmak ve ondan sonrasına hayırlısıyla bakarız" ifadelerini kullandı.

Fatih Terim: İyi ki hayatımda Galatasaray var

Fatih Terim, Galatasaray, Avrupa, Bakü, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 22:28 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fatih Terim: 'İyi ki hayatımda Galatasaray var' - Son Dakika Spor

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