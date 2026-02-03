Fatih Ürek'in ailesiyle ilgili inanılmaz iddialar! Daha ölmeden neler yapmışlar neler - Son Dakika
Yaşam

Fatih Ürek'in ailesiyle ilgili inanılmaz iddialar! Daha ölmeden neler yapmışlar neler

Fatih Ürek'in ailesiyle ilgili inanılmaz iddialar! Daha ölmeden neler yapmışlar neler
03.02.2026 10:28  Güncelleme: 10:41
Fatih Ürek'in ailesiyle ilgili inanılmaz iddialar! Daha ölmeden neler yapmışlar neler
Sanatçı Fatih Ürek'in vefatının ardından ailesine ilişkin ciddi iddialar gündeme taşındı. Sunucu Nur Tuğba Namlı, Ürek'in yaşam mücadelesi verdiği günlerde evlerinin talan edildiğini öne sürdü. Namlı, Ürek'in ablalarına, "Evi talan ettiniz mi? İstanbul'daki Bodrum'daki evlerin içerisindeki eşyalar nerede? Fatih Ürek daha vefat etmeden, kürklerini İzmir'deki ünlü kürk evine satmaya çalıştınız mı? Kolundaki, kasadaki bileklikler şu an sizin kolunuzda mı?" diye seslendi.

107 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gören ve 59 yaşında hayatını kaybeden Fatih Ürek, pazar günü son yolculuğuna uğurlandı. Sanatçının vefatının ardından bu kez ailesiyle ilgili iddialar kamuoyunun gündemine geldi.

"YAŞAM SAVAŞI VERİRKEN EVİNİ TALAN ETMİŞLER"

Gel Konuşalım programında konuşan sunucu Nur Tuğba Namlı, Ürek'in ablalarına yönelik dikkat çekici iddialarda bulundu. Namlı, "Adam yaşam savaşı veriyor. İstanbul'daki, Bodrum'daki evini talan etmişler. Çok net bir isimden duymasam asla söylemem" dedi. Namlı, Fatih Ürek'in sürekli taktığı bilekliklerin başkalarının kolunda olduğunu iddia ederken, kürklerin de İzmir'e götürüldüğünü öne sürdü.

Fatih Ürek'in ailesiyle ilgili inanılmaz iddialar: Evini talan ettiler

"KÜRKLER İZMİR'E GİTTİ" İDDİASI

Namlı, açıklamalarında kürklerle ilgili iddialarını daha da ileri taşıyarak, "Kürklerin hepsi İzmir'e gitmiş. İzmir'deki kürk evinin ismini de veririm gerekirse" ifadelerini kullandı. İstanbul ve Bodrum'daki evlere, henüz Ürek hayattayken girildiğini ve eşyaların alındığını iddia eden Namlı, bu durumun kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Fatih Ürek'in ailesiyle ilgili inanılmaz iddialar: Evini talan ettiler

"BU NASIL ZİHNİYET"

Sunucu Nur Tuğba Namlı, iddialarını şu sorularla sürdürdü:

"Tekrar soruyorum. O kürkler alınıp İzmir'e götürüldü mü? Kürk mağazalarına satılmaya çalışıldı mı? Kolundaki bileklikler, kasadaki bileklikler şu an sizin kolunuzda mı? Bu nasıl bir zihniyet?"

Nur Tuğba Namlı, Fatih Ürek, İstanbul, Magazin, Gündem, Bodrum, İzmir, Yaşam, Son Dakika

Fatih Ürek'in ailesiyle ilgili inanılmaz iddialar! Daha ölmeden neler yapmışlar neler

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Mehmet Ülker Mehmet Ülker:
    kısa ve öz sanane sunucu ? sanamı kaldı ? 33 85 Yanıtla
  • Tufan Başar Tufan Başar:
    akbabalar 75 3 Yanıtla
  • Suphi3423 Suphi3423:
    Dünya menfaat dünyası iki gün yaz sonra bayram acımasız hayat Ölen garibimin ruhu şad mekanı cennet olsun 69 1 Yanıtla
  • Erkan Kara Erkan Kara:
    gözünüzü açın artık uykudan uyanın ölen kişi Allah rızası için dünyada sağ iken ahiret için bir azık hazırlamişsa ne mutlu ona öldünmü işte böyle akbabalar gibi üşüşürler mirasına bu Fatih içinde benim için de geçerlidir 60 0 Yanıtla
  • Engin Engo Engin Engo:
    KLASİK TÜRK İNSANI 49 5 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
