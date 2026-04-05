Fenerbahçe Beşiktaş maç özeti ve golleri nasıl izlenir? (VİDEO) Fenerbahçe Beşiktaş maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fenerbahçe Beşiktaş maç özeti ve golleri nasıl izlenir? (VİDEO) Fenerbahçe Beşiktaş maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

05.04.2026 19:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Fenerbahçe Beşiktaş maçını kaçıran futbolseverler maç özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Fenerbahçe Beşiktaş maçı özeti nasıl izlenir? araştırması yapıyor. Peki, Fenerbahçe Beşiktaş maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı?

Fenerbahçe Beşiktaş maç özeti! Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Fenerbahçe Beşiktaş maçını kaçıran futbolseverler maç özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Fenerbahçe Beşiktaş maçı özeti nasıl izlenir? araştırması yapıyor. Peki, Fenerbahçe Beşiktaş maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, detaylar...

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI YAYIN

Fenerbahçe Beşiktaşarasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 1 kanallarından canlı maç izlenebilecek.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇ KAÇ?

Fenerbahçe Beşiktaş maçı henüz sona ermedi.

Canlı skor:

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beşiktaş maçı beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Fenerbahçe Beşiktaş maçını beIN Sports'tan şifresiz izleyebilmeniz için beIN Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir. beIN Sports kullanıcıları bu akşamki Fenerbahçe Beşiktaş maçını şifresiz izleyebilecekler.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Beşiktaş maçı bu akşam saat 20.00’da başlayacak. Maç beIN Sports'tan canlı olarak izlenebilecek. Maç özetini beİN platformlarından izleyebilirsiniz.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ İLK 11 BELLİ OLDU MU?
Fenerbahçe 11'i:

Beşiktaş 11'i:

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, İstanbul'da, Chobani FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.

SÜPER LİG'DE 140. RANDEVU: KANARYA BİR ADIM ÖNDE

Lig tarihinin tozlu rafları aralandığında, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında bugüne kadar oynanan 139 karşılaşmada sarı-lacivertlilerin hafif bir üstünlüğü göze çarpıyor. Fenerbahçe bu maçların 50'sinde sahadan zaferle ayrılırken, siyah-beyazlı ekip 44 kez galibiyet sevinci yaşadı. 45 mücadelede ise taraflar eşitliği bozamadı. Gol sayılarında da kıran kırana bir rekabet hakim; Fenerbahçe rakip ağları 161 kez havalandırırken, Beşiktaş 160 golle hemen rakibinin ensesinde yer alıyor.

KADIKÖY'DE DERBİ HEYECANI: 63 MAÇLIK DEV DOSYA

Ülker Stadyumu, bugüne kadar resmi ve özel toplam 63 derbiye ev sahipliği yaparak bu büyük rekabetin en önemli tanığı oldu. Bu zorlu atmosferde ev sahibi Fenerbahçe, biri hükmen olmak üzere 23 kez galibiyete uzanırken, Beşiktaş deplasmanda 22 kez gülen taraf olmayı başardı. Kadıköy'deki 18 randevu ise beraberlikle sonuçlandı. Bu sahada oynanan tüm maçlar genelinde Fenerbahçe 90, Beşiktaş ise 86 golle taraftarlarına seyir zevki yüksek anlar yaşattı.

ÜLKER STADYUMU'NDA LİG RAKAMLARI NE DİYOR?

Sadece lig performansları baz alındığında, Kadıköy’de oynanan 44 müsabakada Fenerbahçe’nin sahasını daha güçlü koruduğu görülüyor. Sarı-lacivertliler bu maçların 17’sini kazanırken, Beşiktaş deplasmandan 12 kez galibiyetle dönmeyi bildi. Evindeki lig maçlarında Fenerbahçe toplam 63 kez gol sevinci yaşarken, Beşiktaş bu sahada 58 kez fileleri havalandırdı.

TARİHE GEÇEN SKORLAR: KARTAL’IN UNUTULMAZ KADIKÖY ZAFERLERİ

Beşiktaş, Ülker Stadyumu'nda rakibine karşı unutulmaz skorlara imza atarak tarihe geçti. Özellikle 6 Ocak 1990 tarihindeki 5-1’lik galibiyet, derbi tarihinin en farklı skorlarından biri olarak hafızalara kazındı. Siyah-beyazlılar ayrıca rakibini deplasmanda bir kez 4-0, bir kez de 4-1'lik skorlarla yenmeyi başardı. Fenerbahçe ise kendi seyircisi önünde Beşiktaş’ı (biri hükmen olmak üzere) 4 kez 3-0 mağlup ederek gövde gösterisi yaptı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 10:34:52. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.