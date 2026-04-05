Fenerbahçe Beşiktaş maç özeti ve golleri nasıl izlenir? (VİDEO) Fenerbahçe Beşiktaş maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

Fenerbahçe Beşiktaş maç özeti! Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Fenerbahçe Beşiktaş maçını kaçıran futbolseverler maç özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Fenerbahçe Beşiktaş maçı özeti nasıl izlenir? araştırması yapıyor. Peki, Fenerbahçe Beşiktaş maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, detaylar...
Fenerbahçe Beşiktaş arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 1 kanallarından canlı maç izlenebilecek.
Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, İstanbul'da, Chobani FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.
Lig tarihinin tozlu rafları aralandığında, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında bugüne kadar oynanan 139 karşılaşmada sarı-lacivertlilerin hafif bir üstünlüğü göze çarpıyor. Fenerbahçe bu maçların 50'sinde sahadan zaferle ayrılırken, siyah-beyazlı ekip 44 kez galibiyet sevinci yaşadı. 45 mücadelede ise taraflar eşitliği bozamadı. Gol sayılarında da kıran kırana bir rekabet hakim; Fenerbahçe rakip ağları 161 kez havalandırırken, Beşiktaş 160 golle hemen rakibinin ensesinde yer alıyor.
Ülker Stadyumu, bugüne kadar resmi ve özel toplam 63 derbiye ev sahipliği yaparak bu büyük rekabetin en önemli tanığı oldu. Bu zorlu atmosferde ev sahibi Fenerbahçe, biri hükmen olmak üzere 23 kez galibiyete uzanırken, Beşiktaş deplasmanda 22 kez gülen taraf olmayı başardı. Kadıköy'deki 18 randevu ise beraberlikle sonuçlandı. Bu sahada oynanan tüm maçlar genelinde Fenerbahçe 90, Beşiktaş ise 86 golle taraftarlarına seyir zevki yüksek anlar yaşattı.
Sadece lig performansları baz alındığında, Kadıköy’de oynanan 44 müsabakada Fenerbahçe’nin sahasını daha güçlü koruduğu görülüyor. Sarı-lacivertliler bu maçların 17’sini kazanırken, Beşiktaş deplasmandan 12 kez galibiyetle dönmeyi bildi. Evindeki lig maçlarında Fenerbahçe toplam 63 kez gol sevinci yaşarken, Beşiktaş bu sahada 58 kez fileleri havalandırdı.
Beşiktaş, Ülker Stadyumu'nda rakibine karşı unutulmaz skorlara imza atarak tarihe geçti. Özellikle 6 Ocak 1990 tarihindeki 5-1’lik galibiyet, derbi tarihinin en farklı skorlarından biri olarak hafızalara kazındı. Siyah-beyazlılar ayrıca rakibini deplasmanda bir kez 4-0, bir kez de 4-1'lik skorlarla yenmeyi başardı. Fenerbahçe ise kendi seyircisi önünde Beşiktaş’ı (biri hükmen olmak üzere) 4 kez 3-0 mağlup ederek gövde gösterisi yaptı.
