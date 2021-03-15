Fenerbahçe'de kötü performans serileri bitirdi - Son Dakika

Fenerbahçe'de kötü performans serileri bitirdi

15.03.2021 13:04
Fenerbahçe'de kötü performans serileri bitirdi, System.String[]

Fenerbahçe, dün alınan Gençlerbirliği mağlubiyeti sonrası rekor kırarak bu sezon 6. iç saha mağlubiyetini alırken, 21 yıllık Ankara ekibine karşı yenilmezlik serisi de sona erdi.

Fenerbahçe, dün alınan Gençlerbirliği mağlubiyeti sonrası rekor kırarak bu sezon 6. iç saha mağlubiyetini alırken, 21 yıllık Ankara ekibine karşı yenilmezlik serisi de sona erdi. Sarı-lacivertliler iç saha ve dış sahada farklı bir performans sergilerken, takıma yeni katılan isimlerin bir kısmı performans olarak sınıfta kaldı.

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olmasının ardından sarı-lacivertli ekip, şampiyonluk yolunda büyük yara aldı. Mücadelenin 35. dakikasında Filip Novak ile öne geçen sarı-lacivertli ekipte 4 dakikada sonra Serdar Aziz'in kendi kalesine attığı golle skora denge geldi. 63. dakikada Ayite attığı golle Gençlerbirliği'ni 2-1 öne geçirirken müsabaka bu sonuçla tamamlandı. Alınan bu sonuçla sarı-lacivertliler, Süper Lig tarihinde ilk kez aynı sezonda 6. iç saha maçı yenilgisini yaşadı. Kadıköy'de 4 maçtır galibiyet alamayan Fenerbahçe, 58 puanla lider Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde kaldı.

Seriler sona erdi

Fenerbahçe, son iki sezonda evinde Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Göztepe, Gençlerbirliği ve Sivasspor'a karşı kaybederek birçok serisine son verdi.

Trabzonspor'a 23 yıl sonra kaybetti

Fenerbahçe, geçen sezon Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında Trabzonspor'a 16.06.2020 tarihinde Kadıköy'de kaybetmiş ve elenmişti. Bordo-mavililer bu maça kadar en son 23 Ağustos 1997'de Fenerbahçe'yi deplasmanda yenmişti.

Galatasaray'a karşı 21 yıl sonra kayıp

Galatasaray ise Kadıköy'de uzun yıllar yenemediği Fenerbahçe'yi geçen sezon ligde 3-1 mağlup etmiş ve 21 yıllık seriyi bitirmişti.

Beşiktaş'a 15 yılın ardından kaybetti

Fenerbahçe bu sezon Beşiktaş'a evinde 4-3 mağlup olarak evinde 15 yıllık galibiyet serisini sonlandırdı. Sarı-lacivertliler en son 17 Nisan 2005 tarihinde Beşiktaş'a 4-3 kaybetmişti, bu sezon ise 29 Kasım 2020 tarihinde aynı skorla mağlup oldu.

Göztepe'ye 21 yıl sonra kaybetti

Fenerbahçe, sahasında oynadığı Göztepe maçını 21 Şubat 2021 tarihinde 1-0'lık skorla kaybederken Göztepe, Fenerbahçe'yi deplasmanda en son 21 yıl önce 16 Nisan 2000 yılında yenmişti.

Gençlerbirliği'ne 21 yıl sonra kayıp

Fenerbahçe, dün akşam sahasında oynadığı Gençlerbirliği maçını 2-1'lik skorla kaybetti. Gençlerbirliği, Fenerbahçe'yi deplasmanda en son 21 yıl önce 05 Mayıs 2000 yılında 3-1'lik skorla mağlup etmişti.

Sivasspor'a 7 yıl sonra mağlup oldu

Sarı-lacivertliler, geçen sezon sahasında Sivasspor'a 2-1 kaybederken, 7 yıl sonra evinde rakibine lig maçında kaybetmişti. Sivasspor son olarak 2014 yılında Fenerbahçe'yi mağlup etmişti.

İç saha ve dış saha farklı

Fenerbahçe, bu sezon iç sahada oynadığı 15 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı. Sarı-lacivertliler bu maçlarda rakip takım ağlarına 23 gol atarken kendi kalesinde 19 gol gördü. Bu maçlarda 1.53 puan ortalaması yakalayan sarı-lacivertli ekip bu alanda ligde 7. konumda.

Transferler beklentiyi karşılamada

Fenerbahçe'de bu sezon başında transfer edilen birçok isim beklentilerin altında kaldı. Takıma katkı sağlaması beklenen Marcel Tisserand, Mauricio Lemos, Mbwana Samatta, Kemal Ademi ve Papiss Cisse bekleneni veremedi.

Sarı-lacivertlilerin Alman ekibi Wolfsburg'tan transfer ettiği stoper Marcel Tisserand, oyun içerisinde yaptığı hatalarla dikkat çekerken, ligde 20 maçta forma giydi. Son haftalarda performansı düşen Tisserand, ligde en son 28. haftada Antalyaspor karşısında forma giydi. Savunmaya transfer edilen bir diğer isim olan Maurico Lemos ise yine gösterdiği performansla hem teknik heyeti hem de taraftarları memnun etmedi. Uruguaylı futbolcu bu sezon ligde sadece 8 maçta şans buldu.

Fenerbahçe'ye Aston Villa'dan kiralanan ve sezon 6 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonu bulunan Tanzanyalı forvet Mbwana Samatta ise ligde 22 maçta 4 gol attı. Sarı-lacivertlilerde hücum hattına transfer edilen Papiss Cisse de beklentilerin altında kalırken, 21 maçta 4 gol kaydedip 1 asist yaptı. Fenerbahçe'de forvet hattına Basel'den transfer edilen Kemal Ademi ise düşük performansı ve forma şansı bulamaması sebebiyle devre arasında Fatih Karagümrük'e kiralandı. - İSTANBUL

Fenerbahçe'de kötü performans serileri bitirdi

Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Beşiktaş, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de kötü performans serileri bitirdi - Son Dakika Spor


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