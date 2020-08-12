Fenerbahçe'den Mustafa Cengiz'e cevap! Harcama limiti... - Son Dakika

Fenerbahçe'den Mustafa Cengiz'e cevap! Harcama limiti...

Kulüpler Birliği Toplantısı'nın ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'den Mustafa Cengiz'e cevap! Harcama limiti..., System.String[]

Kulüpler Birliği Toplantısı'nın ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, açıklamalarda bulundu. Ali Koç, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in sözlerine de cevap verdi.

İşte Ali Koç'un açıklamaları;

Kulüpler Birliği kulüplerin ortak ilgilendiği konuların konuşulduğu yer. Türk futbolunun kıblesi olmak, kötü durumda olan Türk futbolunun kıblesi olmak övbünülecek bir şey değil. İnşallah el birliğiyle buradan çıkacağız.

Şu anda en çok dayanışmaya, beraber hareket etmemiz gereken bir dönemden geçiyoruz. Olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Seyircisiz maçlar oynadık, belki de ilk ve son kez ligleri temmuzda bitirdik. Futbol ne olacak? Bilet satacak mıyız? Yayıncı kuruluşun durumu belli değil. Pastanın ne olacağı belli değil. Alınan kararla pasta daha fazla kulübe bölünecek. Stopaj konusu büyük kulüplerin hala bir sorunu. Yerine ne konulacak belli değil. Vergileri biliyorsunuz. Hal böyleyken büyük kulüplerin bu tip çekişmelerini üzüntüyle karşılıyorum. Ama bir camiayı temsil ediyoruz ve mecburen cevap vermek zorunda kalıyoruz.

Benim için Mustafa Cengiz'in sağlığı her şeyden önemli. Kendisine de söyledim. Siz sağlıklı olun biz şampiyon olmuş kadar sevinirim.

Mert Hakan konusu ise sözleşmesi biten bir oyuncuya 2-3-4 kulübün ilgisi hep oluyor. Gelişmeleri üzüntüyle takip ettim. Burada etik olmayan bir şey var. Mukavelesi olan oyuncuyla arkadan dolaşıp, kulübünün haberi olmadan anlaşma yapmak.

"MERT HAKAN SÖZÜM VAR DEDİ, BİZ GERİ ÇEKİLDİK"

Bize Mert Hakan, Kasım ayından önerilmişti. Biz o dönem şampiyonluğa oynuyorduk. Sivasspor ile çekişiyorduk. Biz o dönem bunu söz konusu bile yapmadık. Ne direkt ne de dolaylı yoldan bir durum olmadı. O dönem Galatasaray ile görüşmüş, bir anlaşma yapılmış. Anlaşma yapmak kabul görmüyor biliyorsunuz. O anlaşmanın iki takımın arasındaki maçtan birkaç hafta önce olduğu düşünülünce daha da vahim. Pandemi sürecinde ligler durunca Emre Belözoğlu ile de konuştuk. Artık şampiyonluk adayı değiliz, oyuncuyla konuşalım dedik. Mert ile konuştuk. Duruşunu gördüm. Benim sözüm var dedi. 10 Haziran'a kadar sözümü tutacağım. Karşı taraf sözünü tutmazsa konuşuruz dedi. Ondan sonra biz çekildik. 10 Haziran'dan sonra bir süreci başlattık. Sonrasında sergilediği duruş takdire şayandı.

"VEDAT'TAN SONRA MERT'İ DE ALMAMIZ RAHATSIZLIK OLUŞTURMUŞ"

Bizim Mert Hakan'a verdiğimiz şartlar, daha önce diğer kulüpler konuştuğu şartlardan daha makul şartlar. Bunu söylüyorum. Daha sonra TRT'de çalışan biri Galatasaray bu çocuğun mesajlarını servis ederse ne olacak dedi. Paylaşıldı. Ne oldu? Bence mesajlarda problem yok. Paylaşılması problem. Anlaşıldığı kadarıyla Vedat'tan sonra Mert'i de almamız rahatsızlık oluşturmuş. Bunlar normal. Futbolda olacak şeyler. Transferde böyle çekişmeler hep olacaktır. Bu polemiklere girmeye lüzum yok ama bizler baskı altındayız. Orada baskı biraz daha fazla. 2 transfer art arda bir oyuncunun daha Fenerbahçe'ye gelmesi içlerinde tartışma oluşturmuş olabilir. Bu açıklamalarla bu sıkıntı giderilmeye çalışılıyor. Yarın başka bir oyuncu da bizim elimizden onlara gidebilir. Bu ne ilk ne son.

"TRANSFERLER DEVAM EDECEK"

Novak geldi İstanbul'a. Her taraf için hayırlı olsun. Transferler devam edecek. Gelenler ve gidenler olacak. Burada önemli olan 2 yılda sağladığımız maaş bütçesindeki düşüşü devam ettirmek. Sağlıklı yapıya kavuşmak için gelir gider dengesi şart. Bu zaman alacak bir şey.

JOSE SOSA TRANSFERİ

Bitmemiş bir transferi konuşmak doğru değil. Bana gelen bir şey yok. Gelirse bakarız. Sınırlı olan cephanemizi iyi kullanmak durumundayız. Gördüğünüz gibi gerekli yerlere gerekli insanları almaya çalışıyoruz. Hocamız ve Emre Belözoğlu çok yoğun çalışıyorlar. Bizler de yönetim olarak son adımda devreye giriyoruz.

65'TEN 18'E İNMEK İMKANSIZ

Köşeye sıkışmış durumdayız. 65'ten 18'e inmek mümkün değil. Ben TFF'ye gidip Riva'dan çık Levent'e gel. Arabalarını bırak bisikletle işe git. Bu imkansız. Oyuncu satacaksak bile bu şekilde satamayız. Olmayacak duaya amin demek bu. Zor bir süreç. Bakalım nereye gidecek. 21 kulüpten 19'u kabul etti 2'si etmedi ne oalcak kabul edilmeyecek mi?

Biten sezon inceleniyor ama ceza gelirse gelecek sezona geliyor. ya 1 puanla ceza alan takım şampiyon olursa? Yapısal bir hata var burada. Oyun oynanırken kurallar değişmez konusu son derece sığ. Rakibimin güçlenmesini istemiyorum desen anlarım. Eksi harcama limiti olur mu hiç? Bu konu bir şekilde düzeltilecek. Bugün, yarın, ertesi gün... Uygulanabilir bir muamele değil. Kabul edilebilir de değil. Biz ana paralar hesaplamadan çıksın dedik.

Mustafa Cengiz, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 18:48

Son Dakika Spor Fenerbahçe'den Mustafa Cengiz'e cevap! Harcama limiti... - Son Dakika Spor
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