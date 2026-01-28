Fenerbahçe Opet, Zaragoza'yı Geçti - Son Dakika
Spor

Fenerbahçe Opet, Zaragoza'yı Geçti

Fenerbahçe Opet, Zaragoza\'yı Geçti
28.01.2026 22:19
Fenerbahçe Opet, EuroLeague Women'da Casademont Zaragoza'yı 69-67 yenerek liderliği garantiledi.

SALON: Metro Enerji Spor Salonu

HAKEMLER: Sinisa Prpa, Hendrik Laas, Sava Cetkovıc

FENERBAHÇE OPET: Williams 15, Rupert 10, Allemand 3, Meesseman 21, Uzun 8, Olcay Çakır Turgut

2, Şerife Alperi Onar 3, Milic 1, McCowan 6

CASADEMONT ZARAGOZA: Ortiz 6, Melchor 10, Leite 12, Fingall 2, Hempe 11, Gueye 8, Vorackova

8, Mawuli 2, Flores 2, Bankole 4, Hermosa 2

1'İNCİ PERİYOT: 22-21

DEVRE: 47-34

3'ÜNCÜ PERİYOT: 53-53

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, EuroLeague Women İkinci Tur F Grubu beşinci maçında Casademont Zaragoza'yı konuk ettiği maçtan 69-67 galip ayrıldı. Sarı- lacivertliler bu sonuçla grubunda liderliği garantiledi.

Mücadele öncesinde geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Türk kadın basketboluna önemli katkılar sunan, uzun yıllar Türkiye Basketbol Federasyonu'nda görev yapan Jülide Sonat için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Mücadeleyi Başkan Sadettin Saran ve Yönetim Kurulu Üyeleri de takip ederek takıma destek oldu.

Julie Allemand, Sevgi Uzun, Gabby Williams, Iliana Rupert ve Emma Meesseman ilk beşiyle maça başlayan Fenerbahçe Opet, karşılıklı sayılara sahne olan ilk çeyreği 22-21 önde bitirdi. İkinci çeyrekte de Julie Allemand ve Emma ile etkili olan Fenerbahçe, rakibine kolay sayı şansı vermedi ve ilk yarıyı 47-34 önde tamamladı. İkinci yarıya Helena Pueyo'nun sayılarıyla iyi başlayan konuk ekip, geri kalan bölümlerde ise farkı indirdi ve üçüncü çeyrek 53-53 eşitlikle sonuçlandı. Dördüncü çeyreği büyük bir çekişmeye sahne olan anlarda ise rakibine şans tanımayan Fenerbahçe Opet, parkeden 69-67 galip ayrılarak 11'inci maçında 10'uncu galibiyetini elde etti.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Fenerbahçe Opet, Zaragoza'yı Geçti

SON DAKİKA: Fenerbahçe Opet, Zaragoza'yı Geçti - Son Dakika
