Fenerbahçe'ye kötü haber! Vedat Muriqi... - Son Dakika

Fenerbahçe'ye kötü haber! Vedat Muriqi...

TFF Tahkim Kurulu kararları şu şekilde: TFF Tahkim Kurulu 6 Ağustos 2020 günlü (36) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır.

Fenerbahçe'ye kötü haber! Vedat Muriqi..., System.String[]

TFF Tahkim Kurulu kararları şu şekilde:

TFF Tahkim Kurulu 6 Ağustos 2020 günlü (36) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

1. E.2020/183- K.2020/199

İstanbul Spor Faaliyetleri A.Ş.'nin TFF Yönetim Kurulu'nun 08.07.2020 tarihli 40 sayılı toplantısında alınan kararına karşı başvurusu incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından; İstanbul Spor Faaliyetleri A.Ş.'nin itirazının reddine, oybirliği ile,

2. E.2020/188- K.2020/200

Siirt Üniversitesi Spor Kulübü'nün TFF Yönetim Kurulu'nun 08.07.2020 tarihli 40 sayılı toplantısında alınan kararına karşı başvurusu incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından; Siirt Üniversitesi Spor Kulübü'nün itirazının reddine, oybirliği ile,

3. E.2020/189- K.2020/201

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin idarecisi Yusuf Günay ile ilgili PFDK'nın 23.07.2020 tarihli E.2019-2020/861 K.2019-2020/1035 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin idarecisi Yusuf Günay'ın maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 4.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oyçokluğu ile,

4. E.2020/190- K.2020/202

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin futbolcusu Vedat Muriç ile ilgili PFDK'nın 23.07.2020 tarihli E.2019-2020/865 K.2019-2020/1034 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin futbolcusu Vedat Muriç'in rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

5. E.2020/191- K.2020/203

Sakarya Spor A.Ş., Başkanı Cumhur Genç ve idarecisi Mücahit Hünerlice ile ilgili PFDK'nın 23.07.2020 tarihli E.2019-2020/874 K.2019-2020/1033 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Sakarya Spor A.Ş.'nin mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2.maddesi uyarınca 24.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Sakarya Spor A.Ş.'nin, başkanı Cumhur Genç'in rakip takım futbolcusuna yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-b maddesi uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti ve 20.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, rakip takım idarecisine saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/1-b maddesi uyarınca 100 gün hak mahrumiyeti ve 20.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, Cezalarının birleştirilmesi suretiyle toplam 145 gün hak mahrumiyeti ve 40.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Sakarya Spor A.Ş.'nin, idarecisi Mücahit Hünerlice'nin rakip takım idarecisine yönelik saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/1-b maddesi uyarınca 125 gün hak mahrumiyeti ve 25.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

6. E.2020/193- K.2020/204

Bursa Spor Kulübü Derneği'nin TFF Yönetim Kurulu'nun 29.07.2020 tarihli kararına karşı başvurusu incelendi. Duruşma için tayin edilen 06.08.2020 Perşembe günü saat 15: 30'da video konferans yoluyla icra edilen duruşmada Bursa Spor Kulübü Derneği'nin Başkanı Mesut Mestan, Kulüp Vekilleri Av. Selin Kirmikil, Av. Yıldırım Hacıoğlu, ve Türkiye Futbol Federasyonu Vekilleri Av. Başak Akbaş Karaoğlu, Av. Hakan Furkan Tarman'ın hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı.

Yapılan müzakere neticesinde; Bursa Spor Kulübü Derneği'nin itirazının usul yönünden reddine, oybirliği ile,

7. E.2020/194- K.2020/205

Teknik Adam Savaş Serdar'ın PFDK'nın 23.07.2020 tarihli E.2019-2020/856 K.2019-2020/1046 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Teknik Adam Savaş Serdar'ın sahtecilik ve yanıltma nedeniyle FDT'nin 48. maddesi uyarınca 1 yıl hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu

Türkiye Futbol Federasyonu, Tahkim Kurulu, Spor, Son Dakika
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2020 06:20

Son Dakika Spor Fenerbahçe'ye kötü haber! Vedat Muriqi... - Son Dakika Spor
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