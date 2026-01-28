Pınar Cilit, başörtüsünü çıkarıp açık halini iki cümlelik notla paylaştı - Son Dakika
Pınar Cilit, başörtüsünü çıkarıp açık halini iki cümlelik notla paylaştı

Pınar Cilit, başörtüsünü çıkarıp açık halini iki cümlelik notla paylaştı
28.01.2026 12:47  Güncelleme: 12:56
Pınar Cilit, başörtüsünü çıkarıp açık halini iki cümlelik notla paylaştı
Halef dizisinin oyuncusu ve sosyal medya fenomeni Pınar Cilit, paylaştığı video ile açıldığını duyurdu; paylaşım sosyal medyada tartışma yarattı.

Sosyal medya fenomeni olarak tanınan ve aynı zamanda Halef dizisinde oyunculuk yapan Pınar Cilit, yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Cilit, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile açıldığını duyurdu.

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

"Hayatını yaşa" notunu düştüğü video, kısa sürede geniş kitlelere ulaştı. Paylaşımın ardından sosyal medya kullanıcıları arasında farklı görüşler ortaya çıkarken, Cilit'in kararı bazı kullanıcılar tarafından desteklenirken, bazı kullanıcılar ise eleştirel yorumlarda bulundu.

İşte Pınar Cilit'in kapalı ve açık hali;

Fenomen ve oyuncu Pınar Cilit açıldı
Fenomen ve oyuncu Pınar Cilit açıldı

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Mehmet Ülker Mehmet Ülker:
    klasik akpli 31 61 Yanıtla
  • Remö Kiaf Ulgoşavay Remö Kiaf Ulgoşavay:
    Bunudamı ben düşüneyim 16 2 Yanıtla
  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Sen zaten kapalı değilmişsinki 7 1 Yanıtla
  • Erhan Erikli Erhan Erikli:
    ne saçma bir haber altın döviz rekor üstüne rekor kırıyor altın borcu olan evlenecekler kara kara düşünüyor birde bunu mu düşüneceğiz 3 1 Yanıtla
  • Murat Ayar Murat Ayar:
    klasiiiik piki piki piki 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
