Sosyal medya fenomeni olarak tanınan ve aynı zamanda Halef dizisinde oyunculuk yapan Pınar Cilit, yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Cilit, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile açıldığını duyurdu.
"Hayatını yaşa" notunu düştüğü video, kısa sürede geniş kitlelere ulaştı. Paylaşımın ardından sosyal medya kullanıcıları arasında farklı görüşler ortaya çıkarken, Cilit'in kararı bazı kullanıcılar tarafından desteklenirken, bazı kullanıcılar ise eleştirel yorumlarda bulundu.
Son Dakika › Yaşam › Pınar Cilit, başörtüsünü çıkarıp açık halini iki cümlelik notla paylaştı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (5)