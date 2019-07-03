FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mali yapılanmasında önemli rol oynayan Kaynak Holding ve bağlı şirketlerin yöneticilerine düzenlenen operasyonda 29 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 01:21 Kaynak: İHA
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mali yapılanmasında önemli rol oynayan Kaynak Holding
ve bağlı şirketlerin yöneticilerine düzenlenen operasyonda 29 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, İstanbul
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün mali yapılanmasında önemli rol oynayan Kaynak Holding ve bağlı şirketlerden FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile irtibatlı oldukları tespit edilen ve kayyım ataması yapılan 29 adet şirkete yönelik soruşturmalar kapsamında şirketlerin ortak ve yöneticisi olan 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Söz
konusu soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele
Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah İstanbul, Ankara
, İzmir
ve Bilecik
'te eş zamanlı başlatılan operasyonlarda 29 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Adreslerde bulunamayan firari 18 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyonların sürdüğü kaydedildi. - İSTANBUL
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