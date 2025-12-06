Feyyaz Uçar'ın torunu Can Arbay son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Feyyaz Uçar'ın torunu Can Arbay son yolculuğuna uğurlandı

Feyyaz Uçar\'ın torunu Can Arbay son yolculuğuna uğurlandı
06.12.2025 13:59  Güncelleme: 16:54
Feyyaz Uçar\'ın torunu Can Arbay son yolculuğuna uğurlandı
Türk futbolunun efsanevi ismi Feyyaz Uçar'ın 3,5 aylık torunu Can Arbay, İzmir'de düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Beşiktaş ve Fenerbahçe kulüpleri, Uçar'a başsağlığı mesajları yayınladı.

Türk futbolunun ve Beşiktaş'ın efsanelerinden Feyyaz Uçar'ın hayatını kaybeden 3,5 aylık torunu Can Arbay, bugün İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Cenaze, Narlıdere Müftülüğü Merkez Camii'nde kılınan öğlen namazının ardından Çeşme'deki Çakabey Mezarlığı'na defnedildi.

Uçar yaptığı yazılı açıklamada, "Canım torunum Can Arbay'ın vefatını büyük bir üzüntüyle karşıladım. Ailemiz için çok zor bir kayıp. Bu süreçte dualarıyla ve iyi dilekleriyle yanımızda olan herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. Beşiktaş ve Fenerbahçe kulüpleri, Feyyaz Uçar'a başsağlığı mesajı yayınladı. Beşiktaş, "Efsane futbolcumuz Feyyaz Uçar'ın torununun vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Hayatını kaybeden Can Arbay'a Allah'tan rahmet, Uçar ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz" mesajını yayınlarken, Fenerbahçe, "Bir dönem Futbol A Takımımızın formasını giyen eski milli oyuncu ve teknik direktör Feyyaz Uçar'ın torunu Can Arbay'ın vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, Feyyaz Uçar'a, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA

Feyyaz Uçar, Fenerbahçe, Beşiktaş, Futbol, İzmir, Spor

Son Dakika Spor Feyyaz Uçar'ın torunu Can Arbay son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

SON DAKİKA: Feyyaz Uçar'ın torunu Can Arbay son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
