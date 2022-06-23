Fiber internet kullanan kişi sayısı belli oldu! - Son Dakika
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Fiber internet kullanan kişi sayısı belli oldu!

23.06.2022 15:42
Fiber internet kullanan kişi sayısı belli oldu!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından bugün yapılan bir açıklamada, fiber internet kullanıcı sayısı paylaşıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bugün katılım sağladığı Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi 5G Faz 2 Bilgilendirme Toplantısı'nda bazı açıklamalarda bulundu. En çok dikkat çekenler arasında ise Türkiye'nin 5G ilerlemesi ve fiber internet başta olmak üzere geniş bant desteği sunulan kullanıcı sayısı oldu.

Fiber ve geniş bant internet kullanıcı sayısı belli oldu!

Bakan Adil Karaismailoğlu, mobil hizmetlerden faydalanan abone sayısı, 87 milyona, geniş bant internet abone sayısının ise 87.5 milyon kişiye ulaştığını açıkladı. Bu kapsamda Fiber internet tercih eden kullanıcı sayısı ise 5 milyon. Tabii hane halkı bağlamında yaklaşık 16 milyon kişinin faydalandığı belirtildi.

Fiber internet kullanan kişi sayısı belli oldu!

Fiber altyapı ile birlikte tüm kablolu internet seçeneklerinin ulaştığı hane sayısına baktığımızda ise iletişim altyapısının mevcut 5 milyon abonenin yaklaşık 3 katına, yani 15 milyon aboneye, 100 Mbps ve üzeri hız verebilecek kapasiteye geldiği söylendi.

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9 gün önce hizmete alınan Türksat 5B uydusu ise Orta Doğu'nun tamamı, Basra Körfezi, Kızıldeniz, Akdeniz, Kuzey ve Doğu Afrika, Nijerya, Güney Afrika ve yakın komşu ülkelerine ait bölgeleri de içine alacak geniş bir kapsama alanına sahip. Bu sayede belirtilen tüm bölgelerde yüksek hızlı geniş bant internet hizmeti de sağlanabilecek.

Mevcut Ka-Bant veri iletimine kıyasla, yani önceki uydulara kıyasla, 15 katın üstünde bir veri akışı sunulacak. Ayrıca bu uydu internet teknolojisi sayesinde, karasal altyapı ile erişilemeyen bölgelerdeki internet altyapısının da genişletileceği söylendi. Hız tarafında ise toplamda 55 Gbps üzeri bir veri iletimi gerçekleştirilecek.

Buna ek olarak, geçtiğimiz yıllarda 2023 sonuna kadar tüm Türkiye'ye fiber internet getirileceği söyleniyordu. Fakat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Nisan ayında yapılan açıklamada tüm ülkenin alt yapı dönüşümünün 2053'e kadar tamamlanacağı anlaşıldı. Fakat özellikle büyük şehirlerde bu süreç daha hızlı ilerleyecek.

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Kaynak: Shiftdelete

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