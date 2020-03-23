FIFA ve Dünya Sağlık Örgütü'nden ortak proje - Son Dakika
Son Dakika Spor FIFA ve Dünya Sağlık Örgütü'nden ortak proje - Son Dakika Spor

FIFA ve Dünya Sağlık Örgütü'nden ortak proje

6 saat önce

Dünyaca ünlü futbolcuların yer aldığı projede Emre Belözoğlu da yer aldı - FIFA ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO), tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (COVID-19) salgınına dikkat çekmek için ortak bir proje başlattı.

FIFA ve Dünya Sağlık Örgütü'nden ortak proje, System.String[]

Dünyaca ünlü futbolcuların yer aldığı projede Emre Belözoğlu da yer aldı

- FIFA ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO), tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (COVID-19) salgınına dikkat çekmek için ortak bir proje başlattı. Her ülkeden dünyaca ünlü futbolcuların katıldığı farkındalık kampanyasında Türkiye'den Emre Belözoğlu da yer aldı.

Ünlü futbolcular, çektikleri videolarla koronavirüsle mücadele etmek için; el yıkama, öksürürken ağzı kapama, yüze dokunmama, fiziksel mesafeyi koruma ve evde kalma uyarılarına uymaları konusunda çağrıda bulundular.

DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLER ARASINDA EMRE BELÖZOĞLU DA YER ALDI

FIFA ve Dünya Sağlık Örgütü'nün organizasyonunda Türkiye'den Emre Belözoğlu da yer alırken, destek olan diğer ünlü futbolcular şöyle;

Sami El Jaber (Suudi Arabistan), Alisson Becker (Brezilya), Emre Belözoğlu (Türkiye), Jared Borgetti (Meksika), Gianluigi Buffon (İtalya), Iker Casillas (İspanya) Sunil Chhetri (Hindistan), Youri Djorkaeff (Fransa), Han Duan (Çin), Samuel Eto'o (Kamerun), Radamel Falcao (Kolombiya), Laura Georges (Fransa), Valeri Karpin (Rusya), Miroslav Klose (Almanya), Philipp Lahm (Almanya), Gary Lineker (İngiltere), Carli Lloyd (ABD), Lionel Messi (Arjantin), Mido (Mısır), Michael Owen (İngiltere), Ji-sung Parkı (Kore), Carles Puyol (İspanya), Célia 'a'ic (Almanya), Asako Takakura (Japonya), Yaya Touré (Fildişi), Juan Sebastián Verón (Arjantin), Sun Wen (Çin), Xavi Hernández (İspanya)


Dünya Sağlık Örgütü, Emre Belözoğlu, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 11:08 Kaynak: DHA

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