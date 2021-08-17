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"Filenin Sultanları"nın Avrupa şampiyonluğuna inancı tam - Son Dakika

"Filenin Sultanları"nın Avrupa şampiyonluğuna inancı tam

17.08.2021 11:07

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem Dündar, 2021 Avrupa Şampiyonası'nda kupayı kazanacaklarına inandığını söyledi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem Dündar, 2021 Avrupa Şampiyonası'nda kupayı kazanacaklarına inandığını söyledi.

Bu yıl FIVB Milletler Ligi'nde bronz madalya kazanarak önemli bir başarıya imza atan "Filenin Sultanları", 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nı ise 5. tamamladı. Milli takım, 18 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde ise Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Milliler, Romanya'da oynanacak D Grubu müsabakalarında ev sahibi ülkenin yanı sıra İsveç, Finlandiya, Ukrayna ve Hollanda ile karşılaşacak. Turnuvada 8'li final ile çeyrek final maçları, Bulgaristan ve Sırbistan'da oynanacak. Yarı final ve final müsabakalarına ise Sırbistan ev sahipliği yapacak.

Eda Erdem Dündar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "2019'da güzel bir Avrupa Şampiyonası yaşadık. Tüm Türkiye'yi arkamızdan sürüklediğimiz bir şampiyona oldu. Bu Avrupa Şampiyonası'nda aynı seviyeyi korumayı, hatta üzerine çıkmayı istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Grup maçlarıyla ilgili değerlendirmede bulunan 34 yaşındaki orta oyuncu, "Grup müsabakaları yorucu geçecek. Her takım çok önemli ama Hollanda aralarında en güçlü ekip olarak gözüküyor. Öncelikle hedefimiz 5 maçı da kazanmak ve grup birincisi olarak bir üst tura adımızı yazdırmak." şeklinde görüş belirtti.

2019 Avrupa Şampiyonası finalinde mağlup oldukları Sırbistan ile ev sahibi olacağı final maçında karşılaşmanın hayalini kurduklarını belirten Eda Erdem Dündar, şu görüşleri aktardı:

"Maç maç gitmemiz lazım. Direkt finale odaklanırsak odağımızı kaybederiz. İnsanın aklına gelmiyor değil tekrar Sırbistan'da olması. 2011'de de aynı şekilde yarı finale kalmıştık ve onlarla oynamıştık. 'Tarih tekerrürden ibarettir' diye bir söz var. Hepimiz istiyoruz. Avrupa ikinciliğini korumak ve bunun üzerine çıkmak istiyoruz. Bu takım iyi oynadığı zaman yenemeyeceği ekip yok. Takım olarak sahaya çok güzel bir oyun karakteri koyuyoruz. Turnuvadaki hedefimiz aynı başarıyı koruyup madalya almak."

"Olimpiyatlarda kritik anlarda güçlü kalmayı öğrendik"

Eda Erdem Dündar, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın gelişimleri açısından çok önemli olduğunu vurguladı.

Tokyo 2020'den önemli dersler çıkardıklarını belirten deneyimli oyuncu, "Olimpiyatlara iyi başladık. İyi oynadığımız zaman herkesi yenebileceğimizi gösterdik. Ama biraz oyundan koptuğumuzda ve kötü oynadığımızda da herkese yenilebileceğimizi gösterdik. Kritik anlarda güçlü kalmayı ve mücadeleyi bırakmamamız gerektiğini öğrendik. Olimpiyatların bize çok fazla şey öğrettiğine inanıyorum. Çok genç bir ekibiz. Buraları oynamayı yeni öğreniyoruz. Bu seviyelerde oynadıkça o kritik maçları ve el yakan sayıları nasıl kullanmamız gerektiğini öğreneceğiz. Takım olarak gelişmemiz açısından önemli bir turnuvaydı." diye konuştu.

Cansu Özbay: "Hedefimiz turnuvayı Sırbistan'da bitirmek"

Milli voleybolcu Cansu Özbay ise Tokyo 2020'den gerekli dersleri çıkarttıklarını ve Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmayı hedeflediklerini kaydetti.

FIVB Milletler Ligi ve 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları nedeniyle mental olarak yorucu bir süreç geçirdiklerinin altını çizen 24 yaşındaki pasör, "Olimpiyatlar nedeniyle üzgündük ancak önümüzde yepyeni bir sayfa bizi bekliyor. Çok güzel bir turnuva olacak. Olimpiyatlarda gerekli dersleri ve tecrübeleri aldığımızı düşünüyorum. Yolumuza yeni bir sayfa açarak devam edeceğiz. Hiçbir zaman rakibi küçümsemiyoruz. Adım adım ilerleyeceğiz. Hedefimiz turnuvayı Sırbistan'da bitirmek. İnşallah öyle olur. Her zaman altın madalya hedefimiz var. Ankara'da Sırbistan'a yenilmiştik ama bu sefer gönül istiyor ki biz aynısını onlara yapalım. Sırbistan da çok iyi bir takım. Bizim o aşamaya gelmemiz gerekiyor. Sonrasında da inşallah en güzelini yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Tokyo 2020'de iyi bir performans sergilemelerine karşın tecrübesizlik yaşadıklarını vurgulayan Cansu Özbay, "2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda gerçekten istersek neler yapabileceğimizi görmüş olduk. Grup maçlarında gerçekten çok iyi bir performans sergiledik. Grupta hedeflerimizi gerçekleştirdik. Güney Kore maçında maalesef istediğimiz gibi oynayamadık. Herkesin eline bu şans bir kere geliyor. Onlar da bu şansı en iyi şekilde değerlendirdi. Çok büyük dersler aldığımızı ve tecrübe kazandığımızı düşünüyorum. Avrupa Şampiyonası'nda bu derslere ve tecrübelere göre hareket edeceğimize inanıyorum." şeklinde görüş belirtti.

Filenin Sultanları nın Avrupa şampiyonluğuna inancı tam
Filenin Sultanları nın Avrupa şampiyonluğuna inancı tam
Filenin Sultanları nın Avrupa şampiyonluğuna inancı tam
Filenin Sultanları nın Avrupa şampiyonluğuna inancı tam

Avrupa Şampiyonası, Filenin Sultanları, Eda Erdem, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Filenin Sultanları'nın Avrupa şampiyonluğuna inancı tam - Son Dakika


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