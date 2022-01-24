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Filistinli Bakan Şeyh, İsrail Dışişleri Bakanı Lapid ile görüştü - Son Dakika

Filistinli Bakan Şeyh, İsrail Dışişleri Bakanı Lapid ile görüştü

24.01.2022 00:42
Filistinli Bakan Şeyh, İsrail Dışişleri Bakanı Lapid ile görüştü

İsrail ile Filistin arasındaki ilişkilerden sorumlu Filistin Sivil İşler İdaresi Başkanı Bakan Hüseyin eş-Şeyh, İsrail Dışişleri Bakanı Yari Lapid, İsrail-Filistin meselesinde "siyasal bir ufuk" için görüştü.

İsrail ile Filistin arasındaki ilişkilerden sorumlu Filistin Sivil İşler İdaresi Başkanı Bakan Hüseyin eş-Şeyh, İsrail Dışişleri Bakanı Yari Lapid, İsrail-Filistin meselesinde "siyasal bir ufuk" için görüştü.

Aynı zamanda Fetih Hareketi Merkez Konsey Üyesi Bakan Şeyh, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Bu akşam İsrail Dışişleri Bakanı Lapid ile görüştüm." ifadelerini kullandı.

Şeyh, "Birkaç siyasi ve ikili meseleyi görüştük. İki taraf arasında uluslararası meşruiyete dayalı bir siyasi ufka ihtiyaç olduğunu vurguladım." dedi.

Şeyh, ayrıca uzun süredir devam eden "aile birleşimi" dosyası kapsamında Filistin kimliği alan 500 ismi de yarın açıklayacağını belirtti.

Öte yandan, İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın haberine göre, Bakan Lapid Filistinli Bakan Şeyh ile İsrail'de bir araya geldi ve bu görüşme Başbakan Naftali Bennett ve Savunma Bakanı Benny Gantz ile yapılan koordinasyon çerçevesinde gerçekleşti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da 28 Aralık'ta İsrail Savunma Bakanı Gantz ile başkent Tel Aviv yakınlarındaki Roş Haayin kentindeki evinde bir araya gelmişti. Söz konusu görüşme Filistin sokağında sert tepkiyle karşılanmıştı.

Filistinliler, 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasını istiyor. Tel Aviv yönetimi ise "Kudüs'ün tamamının İsrail'in başkenti olduğunu" öne sürerek bu talebe karşı çıkıyor.

İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, İsrail'in "1967 sınırlarını kabul etmemesi, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilere geri dönüş hakkını tanımaması ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin inşasına son vermeyi" kabul etmemesi nedeniyle Nisan 2014'te durmuştu.

Filistin'deki aile birleşimi meselesi

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti merkezli Filistin yönetimi ile Gazze'deki Hamas yönetiminin, doğum ve ölüm kayıtları ile kişisel kimlik kartlarının değiştirilmesi dışında Filistinlilerin nüfus kayıtlarında herhangi bir değişiklik yapma yetkisi bulunmuyor. Söz konusu yetki sadece Tel Aviv yönetiminin elinde.

Batı Şeria ile Gazze'ye "geçici" veya "turist" izinleriyle giren bazı aile fertleri ile yabancı uyruklu biriyle evlenen ve "aile birleşimi" hakkı alamayan Filistinliler bu konuda ciddi sıkıntı yaşıyor.

İsrail bu kişileri "yasa dışı sakinler" olarak kabul ediyor. Bunlardan seyahat etmek zorunda kalanlar, aileleriyle yaşamak için geri dönemiyor.

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Mevlüt Çavuşoğlu, Tel Aviv, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filistinli Bakan Şeyh, İsrail Dışişleri Bakanı Lapid ile görüştü - Son Dakika


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