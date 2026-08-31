Film gibi soygun! Hareket halindeki TIR'dan 105 kilo tavuk çaldılar - Son Dakika
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Film gibi soygun! Hareket halindeki TIR'dan 105 kilo tavuk çaldılar

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Mısır'da 6 kişilik çete, hareket halindeki soğutuculu TIR'a araçla yanaşarak 105 kilogram dondurulmuş tavuk çaldı. Diğer sürücülerin uyarısıyla soygunu fark eden TIR şoförü polise başvurdu. Şüphelilere yönelik operasyonda çıkan çatışmada 3 kişi öldü, 3 kişi ise yakalandı.

Mısır'da Kahire-İsmailiye çöl yolunda gerçekleştirilen sıra dışı soygun, polis operasyonuyla sonuçlandı. 25 Ağustos'ta yaklaşık 4 ton dondurulmuş tavuk taşıyan soğutuculu TIR'ı hedef alan 6 kişilik grup, araç seyir halindeyken yükün bir bölümünü çaldı.

HAREKET HALİNDEKİ TIR'A YANAŞTILAR

Mısır İçişleri Bakanlığının aktardığı bilgilere göre şüpheliler, bir kamyonetle TIR'ın arkasına yanaştı. Araçlar yolculuğuna devam ederken şüphelilerden bazıları TIR'ın arka kapısını açarak içerisindeki dondurulmuş tavukları kamyonete aktarmaya başladı. Sürücü ise arkasında gerçekleşen soygundan habersiz şekilde yoluna devam etti.

DİĞER SÜRÜCÜLER UYARDI

TIR'ın sürücüsü Mahmoud Mohamed Shehata'nın soruşturma kapsamında verdiği ifadeye göre, yoldaki diğer sürücüler kendisini aracının soyulduğu konusunda uyardı.

TIR'ı durdurup yükünü kontrol eden sürücü, 15'er kilogramlık 7 paket dondurulmuş tavuğun çalındığını belirledi. Çalınan ürünlerin toplam ağırlığının 105 kilogram olduğu açıklandı.

POLİS 6 ŞÜPHELİYİ TESPİT ETTİ

Olayla ilgili görüntülerin incelenmesinin ardından Mısır polisi, soygunun arkasında 6 kişilik bir grubun bulunduğunu tespit etti.

Mısır basınına göre şüphelilerin daha önce silahlı soygun, cinayete teşebbüs, uyuşturucu ticareti ve ruhsatsız silah bulundurma gibi çeşitli suçlardan kayıtlarının bulunduğu belirtildi.

OPERASYONDA ÇATIŞMA ÇIKTI: 3 ÖLÜ

Polis, şüphelilerin Kahire ve Kalyubiye bölgelerindeki adreslerine operasyon düzenledi. Mısır İçişleri Bakanlığına göre güvenlik güçlerini fark eden şüpheliler ateş açtı.

Çıkan silahlı çatışmada 3 şüpheli öldü, diğer 3 kişi ise yakalandı. Operasyonda 2 otomatik tüfek, çeşitli silahlar, soygunda kullanılan araç ve çalınan bazı ürünlerin ele geçirildiği açıklandı.

Yakalanan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken savcılık tarafından soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

Dünya, Mısır, Son Dakika

Son Dakika Mısır Film gibi soygun! Hareket halindeki TIR'dan 105 kilo tavuk çaldılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Film gibi soygun! Hareket halindeki TIR'dan 105 kilo tavuk çaldılar - Son Dakika
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