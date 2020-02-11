Finansal piyasalara ilişkin yenilikler içeren teklif Plan ve Bütçe Komisyonunda - Son Dakika

Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda başladı.

Komisyon, AK Parti Mersin Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan başkanlığında toplandı.

Elvan, toplantının açılışında, İdlib'de şehit olan askerlere Allahtan rahmet, yakınlarına ve ailelerine başsağlığı diledi.

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, teklife ilişkin etki analizi ve tali komisyon görüşünün bulunmadığını ifade etti.

Teklifin genel gerekçesi ve madde gerekçelerinin detaylı olmadığını, ilgili meslek örgütlerinin bu konulardaki görüşlerinin de alınmadığını savunan Kuşoğlu, kanun yapma tekniği açısından sıkıntıların devam ettiğini söyledi ve bu konuda hassasiyet gösterilmesini istedi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Meclis'te deprem konusunda alınacak tedbirleri önceleyen yasal düzenlemeler yerine hükümetin öncelik olarak gördüğü yasa tekliflerinin gündeme getirildiğini ileri sürerek, "Yasa yapma şekli, aynı tas aynı hamam. Saraydan gelen fermanlara, milletin Meclisinin mühür basması şeklinde gündemimiz oluşuyor. Ama milletimizin gündemi farklı. Hatay'da bir vatandaşımız 'çocuklarım aç' diyerek intihar etti." diye konuştu.

Bankaların dertlerinin değil milletin dertlerinin öncelikle ele alınması gerektiğini dile getiren Paylan, benzer konulardaki kanun teklifinin görüşmelerine bugün başlanacağının bilinmesine rağmen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, dün BDDK ve TCMB'nin bankacılık sektörüne yönelik düzenlemelerine ilişkin sosyal medyadan açıklama yapmasının doğru olmadığını savundu.

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, kanun teklifinin görüşme usulü konusunda İçtüzük'ün izlendiğini belirtti.

Başkan Elvan da kanun teklifleri hazırlanırken milletvekillerinin, kurumların ihtiyaçlarına hassasiyet gösterdiklerini ve milletvekillerinin söz konusu kurum temsilcileriyle bir araya gelerek görüş ve düşüncelerini detaylı olarak aldıklarını anlattı.

Elvan, bugün görüşülecek kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunulmadan önce parti sözcülerini kabul ederek görüştüklerini, tali komisyonların bu teklifi görüşemeyeceklerine yönelik yazılarını ilettiklerini de kaydetti.

Komisyonun, Genel Kurul gündemini belirleme görev ve sorumluluğu bulunmadığına işaret eden Elvan, "Bizim Komisyonumuza gelen bir teklifte, 'bunun önceliği yok, gündeme almayalım' yaklaşımı içerisinde olmamız düşünülemez." dedi.

Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) tarafından dün bir toplantı gerçekleştirildiğini de hatırlatan Elvan, "Devlette devamlılık esastır, 'kanun teklifi görüşüldükten sonra bir karar verelim' düşüncesi olamaz. Bir sorun varsa hükümet ve ilgili kurumlar adım atmak zorundadır." değerlendirmesinde bulundu.

Elvan, kanun teklifine yönelik etki analizi çalışmasının yapıldığını da belirterek, söz konusu analizlerin kanun teklifiyle birlikte Meclise sunulması gerektiğinin altını çizdi.