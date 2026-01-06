Firari Hükümlü Bodrum\'da Yakalandı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, hakkında 4 ayrı suçtan 24 yıl 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Kenan Yarış (48), polis ekiplerince yakalandı.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hakkında konut dokunulmazlığı ihlal, hırsızlık, mala zarar verme ve silahlı yağma suçlarından 24 yıl 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Kenan Yarış'ın Bodrum'da olduğu bilgisine ulaştı. Dün saat 13.30 sıralarında ekipler Yarış'ı, bir benzin istasyonu yakınında otomobilin içinde yakaladı. Gözaltına alınan hükümlü işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Tutuklanarak cezaevine gönderilen firari hükümlü Kenan Yarış'ın 2019 yılından bu yana aranması olduğu belirtildi.