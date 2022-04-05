FİRARİ 'İNSAN TİCARETİ' HÜKÜMLÜSÜ, ADANA'DA YAKALANDI - Son Dakika
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FİRARİ 'İNSAN TİCARETİ' HÜKÜMLÜSÜ, ADANA'DA YAKALANDI

05.04.2022 10:37

MERSİN'de 'insan ticareti' suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Gülşen Aruk (35), Adana'da saklandığı evde yakalandı.

MERSİN'de 'insan ticareti' suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Gülşen Aruk (35), Adana'da saklandığı evde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Mersin'de 'insan ticareti' suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Gülşen Aruk'un, Seyhan ilçesi Kukuköprü Mahallesi'ndeki evde saklandığını tespit etti. Ekipler, belirlenen adrese yaptığı baskınla Aruk'u yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Aruk, adliyeye sevk edildi. Bu sırada Aruk, kendisini görüntüleyen gazetecilere saldırdı. Adliyedeki işlemleri tamamlanan Aruk, cezaevine gönderildi.

Görüntü kümü

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Hükümlü kadının adli tıp biriminden çıkışı

Polis aracına bindirilmesi

Adli tıp birimi tabelası

Haber: Anıl ATAR ? Kamera: Yaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)

FİRARİ 'İNSAN TİCARETİ' HÜKÜMLÜSÜ, ADANA'DA YAKALANDI
FİRARİ 'İNSAN TİCARETİ' HÜKÜMLÜSÜ, ADANA'DA YAKALANDI
FİRARİ 'İNSAN TİCARETİ' HÜKÜMLÜSÜ, ADANA'DA YAKALANDI

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Gülşen, Mersin, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel FİRARİ 'İNSAN TİCARETİ' HÜKÜMLÜSÜ, ADANA'DA YAKALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: FİRARİ 'İNSAN TİCARETİ' HÜKÜMLÜSÜ, ADANA'DA YAKALANDI - Son Dakika
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