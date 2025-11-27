Fırın denetiminde mide bulandıran görüntüler, zabıta böcek çeşitlerini saymakla bitiremedi - Son Dakika
Fırın denetiminde mide bulandıran görüntüler, zabıta böcek çeşitlerini saymakla bitiremedi

27.11.2025 10:21
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde hijyen kurallarına uymayan 2 fırın mühürlendi. Denetimler sırasında, fırınlarda mide bulandıran görüntüler ve çeşitli böcek türleri ortaya çıktı. Kırıkhan Belediyesi zabıta ekipleri, halk sağlığını tehdit eden işletmelere karşı denetimlerini sürdürmeye devam ediyor.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde zabıta ekiplerinin fırınlara yönelik gerçekleştirdiği denetimde mide bulandıran görüntüler ortaya çıkarken 2 fırın mühürlendi. Denetim esnasında zabıta ekiplerinin gördükleri böcek türlerini tek tek saymalarıysa dikkat çekti.

Kırıkhan Belediyesi zabıta ekipleri halk sağlığını tehdit eden işletmelere yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Zabıta ekipleri geçtiğimiz günlerde Kırıkhan kent merkezinde hizmet fırınlara yönelik gece 04.00 sıralarında operasyon gerçekleştirdi. Mide bulandıran görüntülerin ortaya çıktığı fırınlardan 2'si zabıta ekipleri tarafından mühürlenirken fırınların haliyse kamerayla kaydedildi. Bir fırında gördükleri böcekler karşısında şaşkınlık yaşayan zabıta ekipleri; kalorifer böceği, gümüş böceği ve karınca başta olmak üzere böcekleri saymakla bitiremedi.

Kaynak: İHA

Eğitim, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

