Son dakika: İran'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem Türkiye'de de hissedildi

Komşu İran'da saat 08:53'te deprem meydana geldi. Türkiye'de de hissedilen depremin şiddetini AFAD, 5.9 olarak açıkladı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "İran'ın Hoy şehri yakınlarında saat 08.53'te 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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