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Son dakika: İran'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem Türkiye'de de hissedildi
12 dakika önce
Son dakika: AFAD, İran'ın Khoy kentinde saat 08.53'te 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 09:10 Kaynak: DHA
Komşu İran'da saat 08:53'te deprem meydana geldi. Türkiye'de de hissedilen depremin şiddetini AFAD, 5.9 olarak açıkladı.
AFAD'dan yapılan açıklamada, "İran'ın Hoy şehri yakınlarında saat 08.53'te 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.
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