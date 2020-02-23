Son dakika: İran'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem Türkiye'de de hissedildi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Son dakika: İran'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem Türkiye'de de hissedildi - Son Dakika Dünya

Son dakika: İran'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem Türkiye'de de hissedildi

12 dakika önce

Son dakika: AFAD, İran'ın Khoy kentinde saat 08.53'te 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Komşu İran'da saat 08:53'te deprem meydana geldi. Türkiye'de de hissedilen depremin şiddetini AFAD, 5.9 olarak açıkladı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "İran'ın Hoy şehri yakınlarında saat 08.53'te 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Ayrıntılar geliyor..

Son dakika: İran'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem Türkiye'de de hissedildi
Deprem, İran, AFAD, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 09:10 Kaynak: DHA
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