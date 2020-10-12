Bakan Selçuk: Nitelikli bir eğitim için her türlü tedbiri alıyoruz - Son Dakika

Bakan Selçuk: Nitelikli bir eğitim için her türlü tedbiri alıyoruz

12.10.2020 10:50
Bakan Selçuk: Nitelikli bir eğitim için her türlü tedbiri alıyoruz, System.String[]

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime geçiş planlamasının ikinci aşamasının ilk gününde Çankırı'nın Tüney köyündeki ilkokulu ziyaret etti.

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime geçiş planlamasının ikinci aşamasının ilk gününde Çankırı'nın Tüney köyündeki ilkokulu ziyaret etti. Bakan Selçuk, "Bu ikinci aşamayı bu köy okulundan açıyor olmanın ayrı bir mutluluğu var. Bundan sonraki sürecin de nitelikli bir eğitime dönüşmesi için her türlü tedbiri alıyoruz.Milli Eğitim Bakanlığı'nın yüz yüze eğitime geçiş planlamasının ikinci aşamasında, ilkokul 2, 3, 4'üncü sınıflar, köy okulları, 8 ve 12'nci sınıflar, lise hazırlık sınıfı öğrencileri ile özel gereksinimli öğrenciler yüz yüze eğitime başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu kapsamda Çankırı'nhın Tüney köyündeki Tüney Şehit Mehmet Demir İlkokulunu ziyaret etti. Okul bahçesinde öğrencilerle bir araya gelen, sohbet eden Bakan Selçuk, çıkışta gazetecilere açıklama yaptı.'BÜTÜN KÖY OKULLARI AÇIK KALACAK'Bakan Selçuk, 21 Eylül'den sonra eğitim öğretimin 2'nci aşamasına gelindiğine vurgu yaparak, "Bu aşamada da ilkokul 1 ve okul öncesi zaten açıktı. 2, 3,4, 8 ve 12'nci sınıflarımızla, özel eğitim gereksinimi olan çocuklarımızın tüm kademelerindeki okulları ve tüm kademelerdeki köy okulları olmak üzere bugün açılmış bulunuyor. Köy okullarımızla ilgili geçtiğimiz yıldan beri çok yoğun bir çalışmamız var. Bu çalışmalar çerçevesinde başka bir güzel çalışma daha söz konusu. Köy okullarında öğrenci sayısına bakılmaksızın bütün köy okullarının açık kalması için bir mevzuat tedbiri aldık. Bu bağlamda bugün bütün köy okullarımızın açılıyor olmasının sevinci içerisindeyiz. Valiliklerimiz bünyesinde İl Hıfzıssıhha Kurulları, il-ilçe milli eğitim kurulları, okullarımızın açılışı, kapanması, ihtiyaçları konusunda büyük bir gayret içindeler. Bu konularda alınacak tedbirlerle de yapılması gereken husus açık. Bu anlamda bazı ihtiyaçları da dikkate alıyoruz" dedi.'TABLETLERİN DAĞITIMI BAŞLIYOR'İhtiyaçlardan birinin de tablet olduğunu söyleyen Bakan Selçuk, "Çocuklarımızın elbette ana mecrası Eğitim Bilişim Ağı (EBA) televizyonu. EBA televizyonu çocuklarımızın ihtiyaç duyduğu müfredatın tamamını kapsıyor ve çocuklarımız televizyondan ihtiyaçlarını giderebilirler. Eğer kaçırırlarsa tekrarını izleyebilirler. Tabletlerin dağıtımıyla ilgili kriterleri daha önce açıklamıştık, bu kriterler doğrultusunda iller, okullar marifetiyle tabletlerin dağıtımı bu haftadan itibaren başlıyor ve peyderpey devam edecek" diye konuştu.'ÇOCUKLAR İSTEDİKLERİ MERKEZDEN DESTEK ALABİLİR'Bakan Selçuk, 13 bine yakın EBA destek merkezi kurulduğunu hatırlatarak, EBA destek merkezlerinde 8-10 bilgisayarın olduğu bir eğitim ortamının olduğunu kaydetti.  Bakan Selçuk, şöyle konuştu:

"Çocuklar kendi okullarına değil, istediği en yakın okula başvurup bu merkezde istediği kadar çalışabilir, destek alabilir. Biz evinde çalışma olanağı daha sınırlı olan çocuklar için bir ay içerisinde 13 tane EBA destek merkezini hayata geçirdik. Bundan sonraki süreçte her türlü sağlık kuralına uyarak, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun ortaya koymuş olduğu ölçütlere dayalı olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Salgının seyrini dikkate alıp her ne tedbir gerekiyorsa bu konularda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bugün burada da çocuklarımızın sosyal mesafeye uygun şekilde dezenfektan, temizlik malzemesi, maske, mesafe ve benzeri bütün ihtiyaç ve kurallara riayet ettiklerini görmüş olmaktan da mutluluk duydum. Bu ikinci aşamayı bu köy okulundan açıyor olmanın ayrı bir mutluluğu var. Bundan sonraki sürecin de nitelikli bir eğitime dönüşmesi için her türlü tedbiri alıyoruz. Bu tedbirlerimizi alırken de hem dünyayı izliyoruz hem de Türkiye'nin farklı bölgelerindeki ihtiyaçları dikkate alıyoruz."


Bakan Selçuk: Nitelikli bir eğitim için her türlü tedbiri alıyoruz
Bakan Selçuk: Nitelikli bir eğitim için her türlü tedbiri alıyoruz
Bakan Selçuk: Nitelikli bir eğitim için her türlü tedbiri alıyoruz
Bakan Selçuk: Nitelikli bir eğitim için her türlü tedbiri alıyoruz
Bakan Selçuk: Nitelikli bir eğitim için her türlü tedbiri alıyoruz
Bakan Selçuk: Nitelikli bir eğitim için her türlü tedbiri alıyoruz

Eğitim Bilişim Ağı, Ziya Selçuk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Selçuk: Nitelikli bir eğitim için her türlü tedbiri alıyoruz - Son Dakika

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