Fransa'daki seçimlerde Türkiye karşıtı aday hezimete uğradı - Son Dakika

Fransa'daki seçimlerde Türkiye karşıtı aday hezimete uğradı

Fransa'da yapılan yerel seçimlerde, Türkiye karşıtlığıyla bilinen ve 1915 olayları hakkındaki sözlerine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun sert tepki gösterdiği Fransız milletvekili Sonia Krimi büyük hezimete uğradı.

Fransa'da yapılan yerel seçimlerde, Türkiye karşıtlığıyla bilinen ve 1915 olayları hakkındaki sözlerine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun sert tepki gösterdiği Fransız milletvekili Sonia Krimi büyük hezimete uğradı.

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Fransa'da yerel seçimlerin ikinci turu, birinci turdan 74 gün sonra düzenlendi. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Cumhuriyet İleri (LREM), büyük şehirlerde başarı elde edemedi. 2017'de parlamentoya seçilen ve Türkiye karşıtı çıkışlarıyla tanınan LREM milletvekili Sonia Krimi de hezimete uğrayan adaylardan oldu.

Antalya'da geçen yıl yapılan NATO Parlamenter Asamblesi çerçevesindeki bir toplantıda 1915 olayları hakkındaki sözleri nedeniyle Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun da sert tepki gösterdiği Fransız parlamenter, aday olduğu Cherbourg-en-Cotentin'de yenilgiye uğradı. Krimi, 2017 milletvekili seçimlerinde aldığı oyların neredeyse yarısını kaybederek, sadece yüzde 8 oy alabildi ve seçim yarışında üçüncü oldu.

Çavuşoğlu, Fransız vekile sert tepki göstermişti

Krimi, geçen yılki toplantıda, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un "sözde Ermeni soykırımına yönelik eleştirilerinin" kendisini şoke ettiğini savunarak, "Tarih kazananlar tarafından yazılmaz mı? Birçok ülke için PKK terörist değildir ama sizin için böyledir. Bunu dikkate almamız gerekiyor." ifadesini kullanmıştı.

Bunun üzerine Çavuşoğlu, "Hangi kıt bilgiyle tarih konusunda bu kadar net karar veriyorsunuz. Bu bilgi eksikliği olduğu halde karar vermenin tek sebebi vardır, o da popülizmdir. Maalesef sizin başkanınız da popülizme yenilmiştir. Soykırım ve tarih konusunda Türkiye'ye ders verebilecek en son ülke Fransa'dır. Çünkü Ruanda'da, Cezayir'de olanları unutmadık. Fransa önce kendi karanlık tarihine baksın, Türkiye'ye ders vermeye kalkmasın. Sizler böyle tepeden bakmaya devam edin ama biz de size bu şekilde haddinizi bildirmeye devam edeceğiz." demişti.

Sonia Krimi'nin salonu terk etmesi üzerine Çavuşoğlu, "Gerçekleri duymaktan hoşlanmıyorsunuz, biz gerçekleri söylemeye devam edeceğiz." diye konuşmuştu.

Macron'un partisi hezimete uğradı

Fransa'da pazar günü yapılan yerel seçimlerin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Macron'un partisi LREM ağır yenilgi aldı.

Seçimlere, Yeşiller başta olmak üzere sol partilerin oluşturduğu ittifakların zaferi damga vurdu. Yeşiller, Lyon, Strazburg, Marsilya ve Bordo gibi büyük şehirlerde galip geldi.

Başkent Paris'te de Sosyalist mevcut Belediye Başkanı Anne Hidalgo, oyların yaklaşık yüzde 50'sini alarak seçimi ilk sırada tamamladı.

LREM ise büyük şehirlerde başarısız oldu ve ana muhalefet partisi Cumhuriyetçiler ile ittifak yaptığı birçok şehirde sol parti ve ittifakların gerisinde kaldı.

İktidar partisi LREM'in tek başarı sağladığı şehir, Başbakan Edouard Philippe'in aday olduğu ve oyların yüzde 58'ini aldığı Le Havre oldu.

Aşırı sağcı Ulusal Birlik ise ikinci turda sadece Perpignan'da galip gelebildi.

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Fransa, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 08:29 Kaynak: AA

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