Fransa dönüşü karantinaya alınan 31 işçi ailelerine kavuştu - Son Dakika
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Fransa dönüşü karantinaya alınan 31 işçi ailelerine kavuştu

6 saat önce

Fransa dönüşü karantinaya alınan 31 işçi ailelerine kavuştu -İşçiler, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in verdiği talimatla Kocaeli'nden kente özel otobüslerle getirildi Kuşadası'ndan çalışmak için gittikleri Fransa'da, tatil köyünün kapanması üzerine Türkiye'ye dönenen 31 işçi, 14...

Fransa dönüşü karantinaya alınan 31 işçi ailelerine kavuştu

-İşçiler, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in verdiği talimatla Kocaeli'nden kente özel otobüslerle getirildi

AYDIN - Kuşadası'ndan çalışmak için gittikleri Fransa'da, tatil köyünün kapanması üzerine Türkiye'ye dönenen 31 işçi, 14 günlük karantina sürelerinin dolmasının ardından ailelerine kavuştu.

Kuşadası'nın Davutlar ve Güzelçamlı Mahalleleri'nde yaşayan 31 işçi, Fransızlar'ın köklü turizm firması Club Med'in dünyaca ünlü tatil köylerinde çalışmak için yaklaşık 4 ay önce Fransa'ya gitti. Koronavirüs salgının patlak vermesi üzerine şirket, geçtiğimiz 15 Mart'ta ülkedeki tüm şubelerini geçici süreyle kapatma kararı aldı. Bunun üzerine işçiler 18 Mart'ta Lyon'dan bindikleri uçakla Türkiye'ye döndü. İstanbul Havaalanı'nda Afet ve Acil Durum Yönetimi yetkilileri tarafından karşılanan 31 işçiye, Covid-19 tedbirleri kapsamında sağlık taraması yapıldı. Yapılan tarama sonrası herhangi bir hastalık belirtisine rastlanmayan işçiler, tedbir amaçlı Kocaeli'ndeki öğrenci yurtlarına yerleştirilerek 14 günlük karantina altına alındı.

Kuşadası Belediyesi yalnız bırakmadı

Yurt dışından gelenler ile ilgili başlatılan tedbirler uygulanarak öğrenci yurtlarında karantinaya alınan 31 işçinin 14 gün boyunca ateşleri ölçülüp sağlık kontrolleri yapıldı. Karantina süresinin dolmasının ardından yapılan testlerde de negatif sonuç çıkan işçiler için seyahat belgeleri düzenlendi. Seyahat belgeleri düzenlenen işçileri Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel yalnız bırakmadı. İşçiler, Belediye Başkanı Ömer Günel'in talimatıyla yola çıkan 2 özel otobüsle dün gece Kocaeli'nden Kuşadası'na getirilip ailelerine teslim edildi. İşçilerin aileleriyle buluşması sırasında duygusal anlar da yaşandı.

"Evde kal çağrısına uyun"

Tatil köyünde garson olarak çalıştığını belirten 27 yaşındaki Mustafa Cem Çiftçi, "Bizi bu süreçte yalnız bırakmayarak Kocaeli'nden güvenli bir şekilde Kuşadası'na gelmemizi sağlayan Belediye Başkanımız Ömer Günel'e teşekkür ediyoruz. Ailelerimize kavuştuğumuz için çok mutluyuz. Salgın dünya çapında hızla yayılıyor. Bu nedenle yetkililerin yaptığı 'Evde Kal' çağrısına kesinlikle uymamız gerekli" dedi.

"Hemşehrilerimizi sağ salim ailelerine kavuşturduk"

Başkan Ömer Günel ise, yurt dışında turizm sektöründe çalışan 31 hemşehrisini sağ salim ailelerine kavuşturduklarını belirterek, "Yurt dışında çalışan hemşehrilerimiz işyerlerinin kapanması sonucu yaklaşık 20 gün önce Fransa'nın Lyon kentinden toplu olarak tahliye edildiler. Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra Kocaeli'nde 14 gün süre ile karantina altına alındılar. Karantina sürelerinin dolması ve test sonuçlarının negatif çıkmasının ardından hemen işlemleri yapılarak seyahat belgeleri hazırlandı. Belediyemize ait iki özel otobüs ile işçilerimizi bu sabaha karşı sağ salim ailelerine kavuşturduk. Hepsine geçmiş olsun diyorum. Bu zorlu sürecin atlatılmasında en önemli unsur olan 'Evde Kal' çağrımızı bir kez daha yapıyorum" diye konuştu.

Fransa dönüşü karantinaya alınan 31 işçi ailelerine kavuştu

Kocaeli, Fransa, İşçi, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 08:55 Kaynak: İHA

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