1 Mayıs etkinliklerinde Fransa'da gözaltı sayısı 291 oldu - Son Dakika
Üye Girişi

1 Mayıs etkinliklerinde Fransa'da gözaltı sayısı 291 oldu

02.05.2023 08:50

Fransa'da 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda polis ve göstericiler karşı karşıya geldi. Hükümetin emeklilik reformunun protesto edildiği gösterilerde eylemciler ile polis arasında çatışma çıktı. Olaylarda 291 kişi gözaltına alınırken, 108 polis yaralandı.

Fransa'da 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda polis ve göstericiler arasında çıkan çatışmalarda gözaltı ve yaralı sayısı arttı. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin yaptığı açıklamada, polis ve göstericiler arasında çıkan çatışmalarda 291 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Fransa'daki olaylı 1 Mayıs gösterilerinde gözaltı sayısı 291'e yükseldi

108 POLİS YARALANDI

Darmanin, 108 polisin yaralandığını aktararak, yüzden fazla polisin yaralanmasının son derece nadir olduğunu ifade etti. Darmanin, başkent Paris'te bir polis memurunun üzerine molotofkokteyli isabet ettiğini aktararak, ellerinde ve yüzünde ciddi yanıklar oluştuğunu söyledi.

Fransa'daki olaylı 1 Mayıs gösterilerinde gözaltı sayısı 291'e yükseldi

PROTESTOLAR ŞİDDETLENDİ

Hükümetin emeklilik reformunun protesto edildiği gösterilerde, başta başkent Paris, Nantes ve Lyon olmak üzere siyah giyimli protestocular polise molotofkokteyli ve havai fişekler ile saldırmış, bazı araçları ateşe vermişti. Polis, göstericilere göz yaşartıcı gaz, tazyikli su ve copla müdahale etmişti.

Fransa'daki olaylı 1 Mayıs gösterilerinde gözaltı sayısı 291'e yükseldi

EMEKLİLİK REFORMU PROTESTO EDİLİYOR

Fransa'da emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılması içeren ve Ulusal Meclis'te oylamaya sunulmadan geçirilen emeklilik reformu yasası 15 Nisan'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından imzalanarak yasalaşmıştı. Emeklilik reformu karşıtı gösterilerde şu ana kadar binden fazla kişi gözaltına alınmıştı.

Fransa'daki olaylı 1 Mayıs gösterilerinde gözaltı sayısı 291'e yükseldi
Fransa'daki olaylı 1 Mayıs gösterilerinde gözaltı sayısı 291'e yükseldi
Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

1 Mayıs, Fransa, Paris, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 1 Mayıs etkinliklerinde Fransa'da gözaltı sayısı 291 oldu - Son Dakika


Son Dakika
08:56 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: İktidar değişikliği Türkiye'nin tam bağımsızlık sürecine büyük bir darbe olur
08:49 Yeniden Refah Partisi'nin seçim otobüsünde kadın adayın yüzü karartıldı! Gelen tepkilerden sonra partiden açıklama geldi
08:45 Eski Halk Bank Genel Müdürü Hakan Atilla'nın pasaportuna havaalanında el konuldu! Kaçacak mısınız sorusuna Atilla: Devlet bir açıklama yapar herhalde
08:32 Pasaportuna el konulan Hakan Atilla'dan "Yurt dışına mı kaçacaktınız?" sorusuna yanıt
08:25 Survivor'dan akıllarda kalan güzel futbolcu Aycan Yanaç, Fatih Karagümrük'ün bayan futbol takımına transfer oldu
08:24 Memleket Partisi çatlak verdi! Meclis Üyesi Ahmet Meşe seçimde tek yürek olunması gerektiğini belirtirken desteğini Kılıçdaroğlu'na vereceğini söyledi
08:20 Cumhurbaşkanlığı seçiminde son yapılan ankette sonuç uzatmalara kalacağı yönünde!
08:19 Kemal Kılıçdaroğlu: Seçimin kaderini gençler belirleyecek, onlara güveniyorum
08:16 Nusaybin'de terör sebebiyle 9 mahallede sokağa çıkma yasağı getirildi
07:48 Son Dakika: Mardin Nusaybin'de terör operasyonu! 9 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2023 09:03:01. #1.11#
SON DAKİKA: 1 Mayıs etkinliklerinde Fransa'da gözaltı sayısı 291 oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement