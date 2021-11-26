Fuat Oktay: Savunma sanayisinde devrim gerçekleştirildi - TAMAMI FTP'DE - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "Savunma sanayisinde adeta bir devrim gerçekleştirildi. 2022'de HİSAR O+ kızılötesi güdümlü füze teslimatları tamamlanacak, Sungur portatif alçak irtifa hava savunma füzesi, AKYA harp torpidosu, MAM-T ve Atmaca teslimatlarına başlanacak, dikey atım sisteminin karadan atışlı testleri gerçekleştirilecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Cumhurbaşkanlığı'nın 2022 yılı sunumunu yaptı. Oktay, Cumhurbaşkanlığı Ofisleri ve Millet Kütüphanesi gibi birimleri içeren Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'nın harcamasının 2020 yılı kesin hesabına göre 2 milyar 872 milyon 745 bin lira olarak gerçekleştiğini söyleyerek, "Tahsis edilen ödeneğin 462 milyon 750 bin lirası kullanılmayarak iptal edilmiştir. E-devlet kullanıcı sayısının 57 milyonu aşmış olması, vatandaşlarımızın dijital kamu hizmetlerine teveccühünü göstermektedir. Önümüzdeki 5 yılda yapay zekanın ülkemizin gayri safi yurt içi hasılaya katkısını yüzde 5'e yükseltmeyi ve yapay zeka uzmanı istihdamının da 50 bin kişiye çıkarılmasını hedefliyoruz" dedi.

'DİYANET BÜTÇESİ 16 MİLYAR 98 MİLYON'

Fuat Oktay, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2021 yılı ödeneğinin 12 milyar 977 milyon 926 bin lira olduğunu anımsatarak, "2022 yılı bütçesi için teklif edilen ödenek tutarı yüzde 24'lük artışla 16 milyar 98 milyon 580 bin liradır. Bütçenin yüzde 96'sı personel maaş ve sosyal güvenlik prim giderlerinden oluşmaktadır. Vatandaşların istek, öneri ve şikayetlerini yönetime hızlı ve kolay bir şekilde ulaştırmasına aracılık eden İletişim Başkanlığı CİMER sistemine 2021 yılı Kasım ayı itibarıyla 5 milyon 237 bin 723 başvuru yapılmış ve bu başvuruların cevaplanma oranı yüzde 87 olarak gerçekleşmiştir" diye konuştu.

'TOPKAPI RESTORE EDİLECEK'

Oktay, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'na bağlı kültürel ve tarihi mekanların koronavirüs salgınına rağmen çok sayıda ziyaretçiyi ağırladığını belirterek, "2021 yılı ekim ayı sonu itibarıyla 2 milyon 175 bin 270 ziyaretçiyi ağırlamıştır. 2022 yılında; Topkapı Sarayı'nın bazı bölümleri, Dolmabahçe, Yıldız ve Beylerbeyi Sarayı ile diğer bazı köşk ve kasırlarda tarihi yapılarımızı korumak ve gelecek nesillere aktarmak için restorasyon çalışmalarının gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Ayrıca 2022 yılının ilk çeyreğinde Ankara Palas Müzesi'nin hizmete açılması öngörülmektedir" dedi.

'SAVUNMA SANAYİSİNDE FİRMA SAYIMIZ 1500'Ü AŞTI'

Modernizasyon ve teknoloji geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesine yönelik olarak Savunma Sanayii Başkanlığı'nın çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyen Fuat Oktay, şöyle konuştu:

"Savunma sanayisinde adeta bir devrim gerçekleştirilmiştir. Savunma sanayisi sektöründe faaliyet gösteren firma sayımız 1500'ü aşmıştır. 2021'de yüksek faydalı yük taşıma kapasitesine ve uzun havada kalış süresine sahip Akıncı ve Aksungur insansız hava araçlarımızın teslimatlarına başlanmıştır ve Atak helikopterimizin teslimatlarına devam edilmektedir. Hava savunma alanında Hisar A+ sistemi tüm unsurlarıyla teslim edilmiş, harp başlıklı atışında yüksek hızlı hedefi uzak menzil ve yüksek irtifada imha eden HİSAR O+ projesinde seri üretime geçilmiştir. SİPER sistemimizin Blok-1 testleri başlatılmıştır. Zırhlı taktik araçlarımızın güvenlik güçlerimize teslimatı devam etmektedir ve Zırhlı Amfibi Hücum Aracının mayın testleri başarıyla tamamlanmıştır. Tank ve muhtelif zırhlı araçlarımızın güç ihtiyacını karşılayacak düzeyde geliştirilen 1500 beygirlik ilk motorumuz BATU'nun ateşlemesi başarıyla gerçekleştirilmiş ve testlerine başlanmıştır. Zırhlı kara araçlarımız ve çeşitli hücum botlarımız özellikle Asya ve Afrika'da yaygın şekilde kullanılmaktadır. 2022'de HİSAR O+ kızılötesi güdümlü füze teslimatları tamamlanacak, Sungur portatif alçak irtifa hava savunma füzesi, AKYA harp torpidosu, MAM-T ve Atmaca teslimatlarına başlanacak, dikey atım sisteminin karadan atışlı testleri gerçekleştirilecek, Yeni Tip Denizaltı Projesinde 2'nci denizaltı havuza çekilecek, zırhlı araçların ilk kez yerli motorla teslimi gerçekleştirilecektir. 2021 yılında Savunma Sanayi Başkanlığı'na toplam 120 milyon 63 bin lira ödenek tahsis edilmiş, 2022 yılı için ise toplam 153 milyon 974 bin lira ödenek tahsisi öngörülmüştür."

'MİT'E 3 MİLYAR 483 MİLYON ÖDENEK ÖNGÖRÜLDÜ'

Fuat Oktay, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nın Türkiye Cumhuriyeti'nin milli gücünü meydana getiren unsurlara karşı içten ve dıştan yöneltilen tehditlerin bertaraf edilmesine yönelik görev ve sorumluluğunu yerine getirmeye devam ettiğini belirtti. Teşkilatın Suriye, Libya, Yukarı Karabağ ve son olarak Afganistan gibi birçok bölgede devlet politikası doğrultusunda milli çıkarları koruyan, sahadaki dengelerin Türkiye lehine şekillenmesini sağlayan önemli çalışmalara imza attığını vurgulayan Oktay, şunları kaydetti:

"PKK/KCK'nın yönetim kademesi ve işleyişi tahrip edilmiş, PKK/KCK lider kadrosundan sözde üst düzey pek çok isim, Irak'ın kuzeyinde ve Suriye sahasında etkisiz hale getirilmiş olup operasyonlar kesintisiz şekilde sürmektedir. FETÖ ile mücadelede ise Teşkilat, örgütün mahrem yapılanması ile gizli haberleşme yöntemlerini deşifre etmeye kararlılıkla devam etmiş, yurt dışında faaliyet gösteren azılı FETÖ terör örgütü mensuplarını birer birer tespit ederek ülkemize getirmiş ve adalete teslim etmiştir. DEAŞ'ın eylem arayışlarının erkenden ortaya çıkarılması ve Suriye sahasındaki yapısının deşifre edilmesiyle milli güvenliğimize yönelik pek çok muhtemel tehdit MİT tarafından bertaraf edilmiştir. Önümüzdeki dönemde Teşkilat, teknik kabiliyetlerini çok daha yüksek seviyelere çıkarak, devletimizin güvenliğinin ve istikrarının korunmasında güçlü bir aktör olmayı sürdürecektir. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'na 2021 yılında 2 milyar 628 milyon 749 bin lira başlangıç ödeneği tahsis edilmiştir. 2022 yılı Bütçe Kanunu Teklifi'nde ise toplam 3 milyar 483 milyon 231 bin lira ödenek tahsisi öngörülmüştür."

'HİBRİT TEHDİTLER ANALİZ MERKEZİ KURULUYOR'

Fuat Oktay ayrıca Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'nin görev alanına giren konular hakkında yurt içinde ve yurt dışında meydana gelen gelişmeleri takip ve analiz ettiğini, stratejik araştırma ve değerlendirme raporları hazırladığını söyleyerek, "Ayrıca NATO kapsamında görev alanı ile ilgili çalışmaları yürütmekte ve Milli Güvenlik Siyaseti Belgesini hazırlamaktadır. Genel Sekreterlik hibrit tehditlerle mukabele edilmesi konusunda koordinatör makam olarak tayin edilmiştir. Bu maksatla MGK Genel Sekreterliğinin başkanlığında Hibrit Tehditler Analiz Merkezinin kurulmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. Ayrıca Genel Sekreterlik Avrupa Hibrit Tehditlerle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi nezdinde ülkemizi temsil etmektedir" dedi.