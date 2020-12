Fuat Oktay: Türkiye ekonomisi bu dönemde yıllık yüzde 6,7 oranında büyümüştür - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "Salgın karşısında ekonomimizi desteklemeye yönelik etkili uygulamalarımızın katkısıyla Türkiye ekonomisi bu dönemde yıllık yüzde 6,7 oranında büyümüştür. Tüm ana sektörler yüksek büyüme sergilerken özel tüketim harcamalarındaki yüzde 9,2'lik büyümenin yanı sıra yatırımlardaki yüzde 22,5'lik artış dikkat çekicidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Genel Kurulu'nda kapanış görüşmeleri yapılan 2021 yılı bütçesi üzerine hükümet adına konuştu. Oktay, muhalefet partilerinin Plan ve Bütçe Komisyonu ile Genel Kurul'daki tutum ve davranışlarını eleştirdi. Tartışmaların Genel Kurul dışına taşındığına ve kişiselleştirildiğine şahit olduklarını kaydeden Fuat Oktay, "Hatta seviyeyi de son derece düşürerek, hadsiz şekilde itibar suikasti çabalarına girişenler oldu. Ben aynı seviyede hadsiz bir dil tabi ki kullanmayacağım. Herkes kendine yakışanı yapar" diye konuştu.

Bütçe görüşmeleri sırasında kendisi ile tüm kabine üyelerinin, muhalefetin tüm sorularına yanıt verdiklerini kaydeden Oktay, "Biz, sizin amacınızın üzüm yemek olmadığını biliyoruz zaten. Bağcıyı dövmeye meraklısınız siz, çok iyi biliyoruz. Komşuda düğün var, siz 'çağırırlarsa gitmeyek, çağırmazlarsa küsek' diyorsunuz. Küsseniz de millete birlik beraberlik içinde hizmet etme davetimize icabet etmeseniz de biz yolumuzdan dönmeyiz değerlendirmesinde" bulundu.'KDV İNDİRİMLERİNİN SÜRESİNİ 1 HAZİRAN'A KADAR UZATTIK'Yapılan icraatlarla ilgili Genel Kurul'u bilgilendiren Oktay, yeni proje ve çalışmalar konusunda da açıklamalarda bulundu. Oktay, "Ülkemizin çıtasını uzaya çıkaran ve artık uzayda var olmamızı sağlayacak Milli Uzay Programı yol haritamızı hazırladık ve uygulamaya alıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız bu programı çok yakında milletimizle paylaşacak. Esnafımızı, turizmcilerimizi, işverenlerimizi yalnız bırakmadık. Salgınla mücadele kapsamında sağladığımız mali destekleri genişlettik ve halihazırda uyguladığımız KDV indirimlerinin süresini 1 Haziran'a kadar uzattık" dedi.'2021 BÜTÇESİ REFAHI ARTIRACAK'2021 yılı bütçesinin refahı artıracağını kaydeden Fuat Oktay, "2021'de kalkınma hedeflerimiz, istikrarımız ve ülkemizin refahını artırma gayretlerimizin temel dayanağı olacaktır. Biz bütçemize, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kamudaki işleyişe kazandırdığı dinamizme ve Cumhurbaşkanımız liderliğinde sahip olduğumuz kalkınma iradesine güveniyoruz. Biz, çiftimize, esnafımıza, gençlerimize, kadınlarımıza, işçimize, bilim insanlarımıza, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız da dahil olmak üzere milletimizin her bir ferdine güveniyoruz" şeklinde konuştu.19'uncu kez bütçe yapma yetkisinin kendilerine millet tarafından verildiğini belirten Oktay, "Bu güveni geçmişte boşa çıkarmadık, bundan sonra da boşa çıkarmayacağız. Sağlıktan eğitime, güvenlikten ulaştırmaya ve sanayiden ekonomiye kadar her alanda, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde somut ve dinamik politikaları bütçemiz temelinde birer birer uygulamaya geçirmeye devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.2021 yılı bütçesinin amaç ve vizyonuna ilişkin konuşan Oktay, "Performans Esaslı Program Bütçe Sistemi, şeffaflığı ve hesap verilebilirliği öne çıkarmıştır. Program bütçe kapsamında analitik bütçe sınıflandırılmasını kullanmaya devam ediyor. Önceki bütçe sisteminde üretilen bütün mali istatistiklerin kamuoyuna sunulmaya devam etmesini sağlıyoruz. 2021 yılı bütçesi eğitimden sağlığa, ulaştırmadan tarıma, turizmden sanayiye ülkemizin kalkınma hedeflerine ve gelecek vizyonuna uygun bir şekilde hazırlanmıştır" ifadelerini kullandı.BÜTÇE KALEMLERİCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 2021 Yılı Bütçesi'nin kalemlerini de şöyle açıkladı: "Çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitimine 211,4 milyar lira. Vatandaşımızın sağlığına 238 milyar lira. Çiftçilerimize 42,4 milyar lira. Sosyal yardımlara 81,2 milyar lira. Reel kesim desteklerine 50,6 milyar lira. Emeklilerimizin bayram ikramiyeleri için 22,7 milyar lira. Başta esnafımız olmak üzere vatandaşlarımızın kredi kullanımını desteklemek için 9,3 milyar lira pay ayırdık. 2021 yılı bütçesi, sosyal adaleti artırmanın bütçesidir. Ödeme gücü olmayanların prim giderleri için 16 milyar lira, Sosyal ve ekonomik destek ödemeleri için 2,1 milyar lira. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'na gelirden ayrılan pay için 10,9 milyar lira tahsis ediyoruz."Bütçenin dezavantajlı ve özel ihtimam gerektiren tüm kesimlere destek bir bütçe olacağını aktaran Oktay, "65 yaş üstü yaşlı aylıkları ile engelli ve engelli yakınlarına bağlanan aylıklar için 12,7 milyar lira. Engelli evde bakım desteği için 10,6 milyar lira ve doğum yardımı için 554 milyon lira kaynak ayırdık" dedi.'KADININ GÜÇLENDİRİLMESİ PROGRAMINI OLUŞTURDUK'2021 yılı bütçesi hazırlanırken gözetilen konulara değinen Oktay, şu açıklamada bulundu: "Kadınlarımız için 'Kadının Güçlendirilmesi' programını oluşturduk, doğrudan kadınlara ayrılan kaynağın bütçede görünür hale gelmesini sağladık. Bu kapsamda kadının güçlendirilmesine ayrılan bütçe miktarını 2021 yılında yüzde 19,8 oranında artırmış durumdayız. Size sadece kadının güçlendirilmesi için ayırdığımız Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız bünyesindeki pay artışından bahsettim. Daha bunun hukuki boyutu var, şiddete karşı tek dokunuş uygulamamız KADES var, kadının ekonomik alanda güçlendirilmesi var."CHP'DE TACİZ İDDİALARI'Oktay, bütçeyi hazırlarken, kadının güçlendirilmesine önem verdiklerini anlatırken, CHP'deki taciz iddialarına değindi. Oktay, şöyle konuştu: "Kadın haklarını sahiplenip, lafa gelince sözüm ona mangalda kül bırakmayanlar, bu konuda birazcık samimilerse kadın konusunda hükümetlerimiz döneminde katettiğimiz mesafenin hakkını teslim eder ama bundan hiç umudum yok. Çünkü daha kendi teşkilatlarında yaşanan kadın istismarı ve taciz vakalarının hesabını sormaktan bile aciz olanlar var. Yaşananların üzerini kapatıp, bir de meşrulaştırmaya çalışıyorsunuz. Hem iğneyi hem çuvaldızı başkasına batırmaya alışmışsınız."HDP'YE ELEŞTİRİOktay, HDP'ye yönelik eleştirilerini de terör örgütü PKK üzerinden yaptı. Oktay, "Terörün pençesine düşen kızlarımıza, kadınlarımıza tek bir gün sesini çıkarmayanlar, anaları ağlatanlar, kardeşi kardeşten ayıranlar var. Siz burada, eşit cinsiyet temsili tiyatrosu oynarken ve rahatınız yerindeyken temsilcisi olduğunuzu söylediğiniz kadınlar, çocuklar terörün elinde heba oluyor. Belki aralarında hısmınız, akrabanız, mahalleden arkadaşlarınız var. Daha küçücük çocukları anaların bağrından koparıp, kalleş PKK'ya verenlere niye sesinizi çıkarmıyorsunuz? Diyarbakır annelerinin gözlerindeki yaşları bir gün olsun sildiniz mi? Sizin gerçek anlamda tüm kadınların sesi olmanızı da beklemiyoruz zaten. Konuşmamın başında da söyledim. Herkes kendine yakışanı yapar. Bunun için yine biz mücadele ediyoruz kadınlarımız, çocuklarımız kalleş örgütlerin pençesine düşmesin diye. Kadınlarımızı hukukla güvence altına alıyor, gerektiğinde güvenlik güçlerimizi seferber ediyoruz. Yakalara rozetler takmayla klavye delikanlılığıyla olmuyor bu işler. Biz kadının güçlendirilmesi konusunda, kadın istismarının, çocuk istismarının önüne geçilmesinde Cumhurbaşkanımız liderliğinde üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.'AŞI ÇALIŞMALARINDAKİ OLUMLU GELİŞME KÜRESEL TOPARLANMA BEKLENTİLERİNİ KUVVETLENDİRMEKTEDİR'2020 boyunca küresel ekonomi gündemini salgının oluşturduğunu söyleyen Oktay, "Maliye ve para politikaları mümkün olan tüm araçlarıyla birlikte vatandaşların hayatını korumak, istihdamı ve ekonomik faaliyeti desteklemek için seferber edildi. Tüm bu desteklerin etkisiyle yılın üçüncü çeyreğinde tüm dünyada belirli bir toparlanma yaşandı ve normalleşme sürecine girildi. Bu da ister istemez başta hizmetler sektörü olmak üzere ekonomiyi olumsuz yönde etkilemiştir. Diğer taraftan aşı çalışmalarında somut neticeler alınmaya başlanması küresel toparlanma beklentilerini kuvvetlendirmektedir" dedi.'YATIRIMLARDAKİ YÜZDE 22,5'LİK ARTIŞ DİKKAT ÇEKİCİDİR'Oktay, 2021 baharından itibaren ekonomilerin tekrar canlanacağının öngörüldüğünü söyleyerek, "Covid-19 salgınının devam ettiği bir ortamda ekonomimiz 2020 yılının üçüncü çeyreğinde küresel çapta en yüksek büyüme kaydeden ekonomilerden biri olmuştur. Salgın karşısında ekonomimizi desteklemeye yönelik etkili uygulamalarımızın katkısıyla Türkiye ekonomisi bu dönemde yıllık yüzde 6,7 oranında büyümüştür. Tüm ana sektörler yüksek büyüme sergilerken özel tüketim harcamalarındaki yüzde 9,2'lik büyümenin yanı sıra yatırımlardaki yüzde 22,5'lik artış dikkat çekicidir" diye konuştu.Covid- 19 salgını nedeniyle yükselen birim maliyetleri ve birikimli döviz kuru etkileriyle 2020 yılında enflasyonist baskıların arttığını kaydeden Oktay, "Kasım ayında tüketici enflasyonu, özellikle yüksek gerçekleşen gıda ve ulaştırma fiyatlarının etkisiyle yüzde 14 olmuştur" dedi.YARGI REFORMUFuat Oktay, yargı reformuna ilişkin ise "Yargı reformunu, ekonomik güven sağlayacak bir şekilde paydaşlarımızla iş birliği içinde gecikmeksizin hayata geçireceğiz. İş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi kapsamında ayrıca vergi mevzuatını sadeleştireceğiz. Teşvik ve desteklerde etkinliği sağlayacağız, destek programlarına ilişkin ilke ve esasları belirleyeceğiz. İlerleyen dönemde gençlerin iş dünyasının ihtiyaçlarına uygun ve beceri temelli mesleki eğitim programlarına dahil edilmesi suretiyle genç işsizliğinin azaltılmasını sağlayacağız" ifadelerini kullandı.Oktay dış politikaya ilişkin, "2020 yılında, geride bıraktığımız 18 yılda olduğu gibi, Cumhurbaşkanımız liderliğinde sahada ve masada söz sahibi, aktif ve insani bir dış politika uyguladık" dedi.'AKDENİZ'DE KORSANLIK YAPAN, ER VEYA GEÇ BİZDEN CEVABINI ALIR'Oktay, Akdeniz'de korsanlık yapanların er ya da geç cevabını alacağını kaydederek, "Korsanlık yapanların akıbetinin pek hayırlı olmadığını da tarih bize gösteriyor. Herkes ne ekerse onu biçer; türlü salvolarla ülkemizi Akdeniz'de köşeye sıkıştırmaya çalışanlar, tuzak kuranlar kazdıkları çukura kendileri düşecektir" diye konuştu. Oktay, sözlerini şöyle devam ettirdi: "Artık yaptırımlara pabuç bırakacak bir Türkiye yok. Kazandıracak şey yaptırımlar değil Türkiye'nin dostluğudur. Türkiye'yi dışlayan her ülkenin bölgede hareket alanı daralacaktır. Ben alınan bu haksız yaptırım kararını bir kez daha şiddetle kınıyorum. Meclisimizin yaptırımlara karşı gösterdiği güçlü iradenin de altını bir kez daha çizmek istiyorum. Türkiye bu yaptırımlara karşı tek yumruk olmayı bilmiştir. Aynen İHA'larda olduğu gibi S- 400'ler konusunda ülkemize karşı takınılan tavır da dünyanın en ileri hava savunma sistemlerini geliştirmemize vesile olacak. İşte daha 2 gün önce yerli ve milli imkanlarla ürettiğimiz Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi HİSAR- A'nın test atışını gerçekleştirdik."Oktay, 2021 yılında hayata geçmesi beklenen projeleri ise şöyle açıkladı:

"Rize- Artvin Havalimanı'nı hizmete açacak ve Bayburt- Gümüşhane Havalimanı ile Yozgat Havalimanı inşaatlarında ilerleme sağlayacağız. Ülkemizin denizci kimliğini ön plana çıkarmak için Rize İyidere Lojistik Limanı, Mersin Aydıncık Yat Limanı, İzmir Yenifoça Yat Limanı, Çeşme Şifne Yat Limanı, İzmir Şakran Yat Limanı ve Demre Yat Limanı çalışmalarına da önümüzdeki yıl başlayacağız. Gençlerimiz için Deneyap Teknoloji Atölyelerinde Robotik Kodlama, Elektronik Programlama ve Nesnelerin İnterneti, Yazılım Teknolojileri ve Mobil Uygulama, Enerji Teknolojileri, Havacılık ve Uzay Teknolojileri, Yapay Zeka, Siber Güvenlik, Nanoteknoloji ve Malzeme Bilimi ve İleri Robotik konularında tamamen ücretsiz eğitimler vermeye devam edeceğiz. Uzay ve havacılık temalı bilim merkezi sayımızı artırarak Milli Uzay Programımızın önemli bir bileşeni olan gençlerimizi bu alanda yetiştireceğiz."

Haber: Besti KARALAR/ANKARA