Son Dakika Haberleri: Futbol: 17 Yaş Altı Milli Takımı

Futbol: 17 Yaş Altı Milli Takımı

1 saat önce

17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın 16 ve 18 Nisan'da Fransa ile deplasmanda oynayacağı hazırlık müsabakalarının aday kadrosu belli oldu.

Futbol: 17 Yaş Altı Milli Takımı, System.String[]
17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın 16 ve 18 Nisan'da Fransa ile deplasmanda oynayacağı hazırlık müsabakalarının aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, aday kadroya davet edilen oyuncular 13 Nisan Cumartesi günü TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde toplanacak.

Ay-yıldızlı takım, 16 Nisan Salı günü TSİ 18.00'de Pierre Pibarot Stadı'nda ve 18 Nisan Perşembe günü de TSİ 12.00'de Michel Platini Stadı'nda Fransa ile iki kez karşı karşıya gelecek.

Teknik direktör Turhan Sofuoğlu yönetimindeki milli takımın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Kaleciler: Doğan Alemdar (İstikbal Mobilya Kayserispor), Murat Akşit (Pendikspor).

Defans: Ertuğrul Kurtuluş (Bursaspor), Muhammed Emin Sarıkaya (Bursaspor), Rahmi Salih Kaya (Altınordu), Çağtay Kurukalıp (Kasımpaşa), Yusuf Şahin Örnek (FC Köln), Hakan Yeşil (1461 Trabzon).

Orta saha: Polat Abay (Altınordu), Halil İbrahim Sevinç (Antalyaspor), Ali Karakaya (Atiker Konyaspor), Samed Onur (Bayer Leverkusen), Berke Avaz (Beşiktaş), Hüseyin Bakırsu (Eintracht Frankfurt), Ferhat Çoğalan (Lille), Muhammet Tunahan Taşçı (NEC Nijmegen), Semih Altıkulaç (Olympique Lyon), Tolga Özdemir (Bochum).

Forvet: Salih Kavrazlı (Altınordu), Tiago Süer Barbaros Çukur (Az Alkmaar).
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 04:39 Kaynak: AA
Fransa, Futbol, Spor
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