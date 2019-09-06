Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Hollanda, Frenkie de Jong'un 59, Tah'ın (kendi kalesine) 66, Malen'in 79 ve Wijnaldum'un 90+1'inci dakikadaki golleriyle maçı 4-2 kazandı.

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