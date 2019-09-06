Son Dakika Haberleri: Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
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Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

1 saat önce

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nin 5. haftasına, 9 maçla devam edildi.

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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nin 5. haftasına, 9 maçla devam edildi.

EURO 2020 Elemeleri'nin 5. haftasının ikinci gününde C, E, G ve I gruplarında 9 karşılaşma oynandı.

Öne çıkan mücadelede Almanya, Hollanda'yı konuk etti. Galatasaray'ın Hollandalı kanat oyuncusu Babel, sahaya ilk 11'de çıktı.

Hollanda, Frenkie de Jong'un 59, Tah'ın (kendi kalesine) 66, Malen'in 79 ve Wijnaldum'un 90+1'inci dakikadaki golleriyle maçı 4-2 kazandı.

Gollerini 9. dakikada Gnabry ve 73. dakikada penaltıdan Kroos'un attığı Almanya, C Grubu'ndaki 4. maçında ilk yenilgisini aldı.

Elemelerin 5. haftası, yarın A, B ve H gruplarında oynanacak 7 maçla sona erecek.

H Grubu'ndaki 5. maçına çıkacak Türkiye, 21.45'te Andorra'yı ağırlayacak.

Sonuçlar şöyle:

C Grubu

Estonya- Belarus: 1-2

Almanya-Hollanda: 2-4

E Grubu


Galler- Azerbaycan: 2-1

Slovakya- Hırvatistan: 0-4

G Grubu


Slovenya- Polonya: 2-0

Avusturya- Letonya: 6-0

I Grubu


Kıbrıs Rum Kesimi- Kazakistan: 1-1

İskoçya- Rusya: 1-2

San Marino- Belçika: 0-4

Hollanda, Almanya, Futbol, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 11:54 Kaynak: AA
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