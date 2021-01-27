Misli.com 2. Lig'de sezonun ikinci yarısının ilk haftası olan 20. haftanın maçları yapıldı.
Karşılaşmaların sonuçları şöyle:
Beyaz Grup
Sarıyer-Kocaelispor: 0-3
Gümüşhanespor-Afjet Afyonspor: 1-3
Zonguldak Kömürspor- İnegölspor: 2-1
Hacettepe- Niğde Anadolu FK: 2-0
Uşakspor-Ergene Velimeşespor: 3-3
Şanlıurfaspor- Ankara Demirspor: 0-1
Hekimoğlu Trabzon- Sancaktepe FK: 7-0
Kırmızı Grup
Tetiş Yapı Elazığspor- Bayburt Özel İdare: 3-2
Pendikspor-Serik Belediyespor: 4-1
Mamak FK- Kardemir Karabükspor: 2-1
Kırşehir Belediyespor- Turgutluspor: 2-0
Bodrumspor-Etimesgut Belediyespor: 1-0
Karacabey Belediyespor-GMG Kastamonuspor: 1-1
Sakaryaspor-Karatay Termal 1922 Konyaspor: 1-1
Pazarspor- Eyüpspor: 3-3
Vanspor FK- Tarsus İdmanyurdu: 3-0
Sivas Belediyespor- Kırklarelispor: 1-1
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Futbol: Misli.com 2. Lig - Son Dakika Spor