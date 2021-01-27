Futbol: Misli.com 2. Lig

Karşılaşmaların sonuçları şöyle:

Misli.com 2. Lig'de sezonun ikinci yarısının ilk haftası olan 20. haftanın maçları yapıldı.

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