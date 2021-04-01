Futbol: Misli.com 2. Lig

Misli.com 2. Lig'de beyaz ve kırmızı grupta 31. hafta maçları yapıldı.
Ligde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Beyaz Grup
Amed Sportif Faaliyetler-Afjet Afyonspor: 1-1
Hekimoğlu Trabzon- Manisaspor: 1-1
Anagold 24Erzincanspor- Çorumspor: 0-1
Kahramanmaraşspor-Kocaelispor: 0-2
Sancaktepe- İnegölspor: 1-4
Ankara Demirspor- Niğde Anadolu: 3-0
Hacettepe- Zonguldak Kömürspor: 1-0
Uşakspor- Gümüşhanespor: 0-2
Şanlıurfaspor- Sarıyer: 1-2
Kırmızı Grup
Pazarspor-Tetiş Yapı Elazığspor: 2-3
Vanspor- Bayburt Özel İdare: 1-1
Kırklarelispor-Serik Belediyespor: 0-0
Tarsus İdmanyurdu- Kardemir Karabükspor: 4-0
Eyüpspor- Turgutluspor: 2-0
Karatay Termal 1922 Konyaspor-Etimesgut Belediyespor: 1-0
Bodrumspor- Kırşehir Belediyespor: 0-1
Karacabey Belediyespor-Mamak: 4-0
Sakaryaspor- Pendikspor: 0-0
GMG Kastamonuspor- Sivas Belediyespor: 0-0
Kaynak: AA
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