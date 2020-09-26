Futbol: Misli.com 2. Lig'de toplu sonuç

Futbolda Misli.com 2. Lig'de 2. hafta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ertelenen iki maç dışında tamamlandı.
Alınan sonuçlar şöyle:
Beyaz Grup
Anagold 24Erzincanspor- Kahramanmaraşspor: 2-1
Şanlıurfaspor- Sancaktepe FK: 0-8
Gümüşhanespor- İnegölspor: 1-0
Hacettepe- Ergene Velimeşespor: 2-1
Zonguldak Kömürspor- Niğde Anadolu FK: 2-1
Sarıyer-Afjet Afyonspor: 1-1
Uşakspor- Ankara Demirspor: 3-1
Manisa FK- Kocaelispor: 6-1
Kırmızı Grup
Elazığspor-Serik Belediyespor: 1-1
Vanspor FK- Kırklarelispor: 0-0
Pazarspor- Tarsus İdmanyurdu: 1-3
Mamak FK- Turgutluspor: 0-1
Pendikspor- Kardemir Karabükspor: 4-0
Sakaryaspor- Eyüpspor: 1-1
Karacabey Belediyespor-1922 Konyaspor: 1-0
Bodrumspor-GMG Kastamonuspor: 4-1
Kırmızı Grup'ta oynanması planlanan Sivas Belediyespor- Bayburt Özel İdare ve Kırşehir Belediyespor- Etimesgut Belediyespor karşılaşmaları, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ertelenmişti.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 21:35 - Kaynak: AA
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