Futbol: Misli.com 3. Lig

Futbolda Misli.com 3. Lig'in 8. haftası oynanan 21 maçla tamamlandı.
Ligde 3 grupta yapılan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup
Bucaspor 1928- Artvin Hopaspor: 3-1
Kemerspor 2003- Edirne Belediyesi Paş Edirnespor: 0-2
Ofspor- Fatsa Belediyespor: 3-1
Diyarbekirspor- Çankaya FK: 1-0
Payasspor-1877 Alemdağspor: 3-0
Belediye Derincespor- Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 1-1
Arnavutköy Belediyespor-Kızılcabölükspor: 1-0
Manisaspor- Nevşehir Belediyespor: 0-0
2. Grup
Yozgatspor 1959-Belediye Kütahyaspor: 0-1
Tekirdağspor- İskenderun FK: 0-1
Karaman Belediyespor- Mardin Fosfatspor: 2-2
Büyükçekmece Tepecikspor- Kahta 02: 4-2
Yomraspor-Ceyhanspor: 2-4
Çengelköy- Ağrı 1970: 1-0
3. Grup
Şile Yıldızspor- Yalovaspor: 2-1
Altındağspor- Elazığ Karakoçan FK: 1-0
Osmaniyespor- Gölcükspor: 2-0
Erbaaspor- Esenler Erokspor: 0-2
Somaspor- Çarşambaspor: 3-0
Batman Petrolspor-Çatalcaspor: 0-2
- Kaynak: AA
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