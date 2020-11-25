Süper Lig'de 10. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler şöyle:

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında 29 Kasım Pazar günü Ülker Stadı 'nda oynanacak karşılaşmada Tugay Kaan Numanoğlu görev yapacak.

Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

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