TFF 1. Lig'de 13, 14, 15, 16 ve 17. haftaların maç programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre beş haftalık müsabaka takvimi şu şekilde:
13. hafta
29 Kasım Cuma:
19.00 İstanbulspor- Fatih Karagümrük (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
30 Kasım Cumartesi:
14.00 Keçiörengücü- Altınordu (Aktepe)
16.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Osmanlıspor (Erzurum Kazım Karabekir)
19.00 Adanaspor- Bursaspor (5 Ocak Fatih Terim)
1 Aralık Pazar:
14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Akhisarspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
14.00 Giresunspor- Adana Demirspor (Giresun Atatürk)
16.30 Boluspor-Ekol Göz Menemenspor (Bolu Atatürk)
19.00 Altay- Eskişehirspor (Menemen İlçe)
2 Aralık Pazartesi:
19.00 Balıkesirspor- Hatayspor (Balıkesir Atatürk)
14. hafta
6 Aralık Cuma:
19.00 Eskişehirspor-Cesar Grup Ümraniyespor (Yeni Eskişehir)
7 Aralık Cumartesi:
14.00 Hatayspor-Boluspor (Antakya Atatürk)
16.30 Fatih Karagümrük-Balıkesirspor (Vefa)
19.00 Akhisarspor-İstanbulspor (Spor Toto Akhisar)
8 Aralık Pazar:
14.00 Osmanlıspor-Altay (Osmanlı)
16.30 Altınordu-Adanaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
16.30 Bursaspor-Giresunspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
19.00 Adana Demirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (5 Ocak Fatih Terim)
9 Aralık Pazartesi:
19.00 Ekol Göz Menemenspor-Keçiörengücü (Menemen İlçe)
15. hafta
13 Aralık Cuma:
19.00 Altay-Adana Demirspor (Menemen İlçe)
14 Aralık Cumartesi:
14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Giresunspor (Erzurum Kazım Karabekir)
14.00 Boluspor-Fatih Karagümrük (Bolu Atatürk)
16.30 İstanbulspor-Eskişehirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 Adanaspor-Ekol Göz Menemenspor (5 Ocak Fatih Terim)
15 Aralık Pazar:
14.00 Keçiörengücü-Hatayspor (Aktepe)
14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Osmanlıspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.30 Balıkesirspor-Akhisarspor (Balıkesir Atatürk)
19.00 Altınordu-Bursaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
16. hafta
20 Aralık Cuma:
19.00 Adana Demirspor-Cesar Grup Ümraniyespor (5 Ocak Fatih Terim)
21 Aralık Cumartesi:
14.00 Hatayspor-Adanaspor (Antakya Atatürk)
16.30 Eskişehirspor-Balıkesirspor (Yeni Eskişehir)
19.00 Akhisarspor-Boluspor (Spor Toto Akhisar)
22 Aralık Pazar:
14.00 Osmanlıspor-İstanbulspor (Osmanlı)
14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Altay (Erzurum Kazım Karabekir)
16.30 Fatih Karagümrük-Keçiörengücü (Vefa)
19.00 Ekol Göz Menemenspor-Bursaspor (Menemen İlçe)
23 Aralık Pazartesi
19.00 Giresunspor-Altınordu (Giresun Atatürk)
17. hafta
27 Aralık Cuma:
19.00 Adanaspor-Fatih Karagümrük (5 Ocak Fatih Terim)
28 Aralık Cumartesi:
14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.30 Bursaspor-Hatayspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
16.30 Balıkesirspor-Osmanlıspor (Balıkesir Atatürk)
19.00 Altınordu-Ekol Göz Menemenspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
29 Aralık Pazar:
14.00 Boluspor-Eskişehirspor (Bolu Atatürk)
14.00 Keçiörengücü-Akhisar (Aktepe)
16.30 İstanbulspor-Adana Demirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 Altay-Giresunspor (Menemen İlçe)