Futbol: TFF 2. Lig

TFF 2. Lig Kırmızı ve Beyaz gruplarda 24. hafta maçları tamamlandı.
Ligde alınan sonuçlar şöyle:
Kırmızı Grup
Sivas Belediyespor- Sakaryaspor: 1-1
Piserro Kahramanmaraşspor-GMG Kastamonuspor: 0-2
Ergene Velimeşespor- Eyüpspor: 0-0
Ankara Demirspor- Etimesgut Belediyespor: 2-0
Niğde Anadolu-Tuzlaspor: 2-3
Bodrum Belediyesi Bodrumspor- Bayburt Özel İdare: 1-0
Uşakspor-Vanspor FK: 2-1
Bandırmaspor- Kırşehir Belediyespor: 1-1
Kardemir Karabükspor- Elazığspor: 3-0 (Hükmen)
Beyaz Grup:
Gümüşhanespor-Afjet Afyonspor: 1-0
Hekimoğlu Trabzon- Sancaktepe: 2-0
Şanlıurfaspor- İnegölspor: 0-1
Başkent Akademi- Çorum FK: 2-1
Sarıyer-GMG Kırklarelispor: 4-0
Hacettepe- Zonguldak Kömürspor: 1-0
Yılport Samsunspor-Amed Sportif Faaliyetler: 3-0
1922 Konyaspor- Manisa FK: 3-3
Pendikspor- Tarsus İdmanyurdu: 0-3