Futbol: TFF 2. Lig - Son Dakika
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Futbol: TFF 2. Lig

6 saat önce

TFF 2. Lig Kırmızı ve Beyaz gruplarda 24. hafta maçları tamamlandı.

Futbol: TFF 2. Lig, System.String[]

TFF 2. Lig Kırmızı ve Beyaz gruplarda 24. hafta maçları tamamlandı.

Ligde alınan sonuçlar şöyle:

Kırmızı Grup

Sivas Belediyespor- Sakaryaspor: 1-1

Piserro Kahramanmaraşspor-GMG Kastamonuspor: 0-2

Ergene Velimeşespor- Eyüpspor: 0-0

Ankara Demirspor- Etimesgut Belediyespor: 2-0

Niğde Anadolu-Tuzlaspor: 2-3

Bodrum Belediyesi Bodrumspor- Bayburt Özel İdare: 1-0

Uşakspor-Vanspor FK: 2-1

Bandırmaspor- Kırşehir Belediyespor: 1-1

Kardemir Karabükspor- Elazığspor: 3-0 (Hükmen)

Beyaz Grup:

Gümüşhanespor-Afjet Afyonspor: 1-0

Hekimoğlu Trabzon- Sancaktepe: 2-0

Şanlıurfaspor- İnegölspor: 0-1

Başkent Akademi- Çorum FK: 2-1

Sarıyer-GMG Kırklarelispor: 4-0

Hacettepe- Zonguldak Kömürspor: 1-0

Yılport Samsunspor-Amed Sportif Faaliyetler: 3-0

1922 Konyaspor- Manisa FK: 3-3

Pendikspor- Tarsus İdmanyurdu: 0-3

Türkiye Futbol Federasyonu, Kardemir Karabükspor, Tarsus İdmanyurdu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 03:36 Kaynak: AA
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