Futbol: TFF 3. Lig

TFF 3. Lig'de 25. hafta maçları 1'i dışında sona erdi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre gruplarda bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:

TFF 3. Lig

1. Grup:

Karbel Karaköprü Belediyespor- Artvin Hopaspor: 1-0

52 Orduspor- Sultanbeyli Belediyespor: 1-0

Serik Belediyespor-Tokatspor: 5-0

Ci Group Buca-Yomraspor: 2-0

Şile Yıldızspor-68 Aksaray Belediyespor: 2-2

Düzcespor-Anagold 24Erzincanspor: 0-0

Silivrispor-Kızılcabölükspor: 1-1

Erzinspor- Manisaspor: 3-0

2. Grup:

Ofspor- Elazığ Belediyespor FK: 0-0

Belediye Derincespor-Payasspor: 4-1

Turgutluspor- Fethiyespor: 1-0

1877 Alemdağspor- Fatsa Belediyespor: 2-0

Erbaaspor-Kemerspor 2003: 2-1

Karşıyaka- Esenler Erokspor: 0-0

Kozanspor FK- Kocaelispor: 0-1

Büyükçekmece Tepecikspor- Ağrı 1970: 2-1

3. Grup:

1954 Kelkit Belediyespor-Diyarbekirspor: 0-0

Malatya Yeşilyurt Belediyespor- Nevşehir Belediyespor: 0-0

Medicalpark Batman Petrolspor- Pazarspor: 0-1

Muğlaspor-Osmaniyespor FK: 0-0

Nazilli Belediyespor- Darıca Gençlerbirliği: 7-2

Gölcükspor- Karacabey Belediyespor: 1-2

Altındağ Belediyespor-Somaspor: 1-1

Yozgatspor 1959- Bayrampaşa: 0-0

Halide Edip Adıvarspor-Modafen: 1-0