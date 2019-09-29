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Futbol: Toplu sonuç

1 saat önce

TFF 3. Lig'in 5. haftası, bir maç dışında tamamlandı.

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TFF 3. Lig'in 5. haftası, bir maç dışında tamamlandı.

Ligde 1. Grup'taki Çankaya-Anagold 24Erzincanspor müsabakası yarın oynanacak.

TFF 3. Lig'de bugün yapılan karşılaşmaların skorları şöyle:

1. Grup:

Karbel Karaköprü Belediyespor-Çatalcaspor: 1-0

Yeni Orduspor-Kızılcabölükspor: 0-0

Sultanbeyli Belediyespor- Artvin Hopaspor: 0-2

Serik Belediyespor-Yomraspor: 2-0

Erzinspor- Şile Yıldızspor: 1-2

Düzcespor-Tokatspor: 3-1

Silivrispor- Manisaspor: 2-0

Ci Group Buca-68 Aksaray Belediyespor: 0-2

2. Grup:

Cizrespor- Elazığ Belediyespor: 3-0

Kozanspor- Fatsa Belediyespor: 1-1

Turgutluspor- Ağrı 1970: 1-1

Belediye Derincespor- Kocaelispor: 1-2

Büyükçekmece Tepecikspor-Kemerspor 2003: 2-0

Fethiyespor-Payasspor: 0-0

3. Grup:

1954 Kelkit Belediyespor- Bayrampaşa: 1-0

Medical Park Batman Petrolspor-Somaspor: 1-0

Malatya Yeşilyurt Belediyespor- Pazarspor: 1-2

Yozgatspor 1959- Nevşehir Belediyespor: 0-4

Muğlaspor- Darıca Gençlerbirliği: 2-0

Gölcükspor-Diyarbekirspor: 2-0

Halide Edip Adıvarspor-Osmaniyespor: 1-1

Modafen- Karacabey Belediyespor: 0-0

Nazilli Belediyespor- Altındağ Belediyespor: 3-1

Türkiye Futbol Federasyonu, KIZILCABÖLÜKSPOR, Manisaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 09:30 Kaynak: AA
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