Futbol: Toplu sonuç

TFF 3. Lig'in 5. haftası, bir maç dışında tamamlandı.
Ligde 1. Grup'taki Çankaya-Anagold 24Erzincanspor müsabakası yarın oynanacak.
TFF 3. Lig'de bugün yapılan karşılaşmaların skorları şöyle:
1. Grup:
Karbel Karaköprü Belediyespor-Çatalcaspor: 1-0
Yeni Orduspor-Kızılcabölükspor: 0-0
Sultanbeyli Belediyespor- Artvin Hopaspor: 0-2
Serik Belediyespor-Yomraspor: 2-0
Erzinspor- Şile Yıldızspor: 1-2
Düzcespor-Tokatspor: 3-1
Silivrispor- Manisaspor: 2-0
Ci Group Buca-68 Aksaray Belediyespor: 0-2
2. Grup:
Cizrespor- Elazığ Belediyespor: 3-0
Kozanspor- Fatsa Belediyespor: 1-1
Turgutluspor- Ağrı 1970: 1-1
Belediye Derincespor- Kocaelispor: 1-2
Büyükçekmece Tepecikspor-Kemerspor 2003: 2-0
Fethiyespor-Payasspor: 0-0
3. Grup:
1954 Kelkit Belediyespor- Bayrampaşa: 1-0
Medical Park Batman Petrolspor-Somaspor: 1-0
Malatya Yeşilyurt Belediyespor- Pazarspor: 1-2
Yozgatspor 1959- Nevşehir Belediyespor: 0-4
Muğlaspor- Darıca Gençlerbirliği: 2-0
Gölcükspor-Diyarbekirspor: 2-0
Halide Edip Adıvarspor-Osmaniyespor: 1-1
Modafen- Karacabey Belediyespor: 0-0