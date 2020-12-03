Futbol: Toplu sonuç

Futbolda Misli.com 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Grup'ta 13. hafta ertelenen 3 maç dışında tamamlandı.
Ligde alınan sonuçlar şöyle:
Beyaz Grup
Ankara Demirspor- Ergene Velimeşespor: 3-3
Amed Sportif Faaliyetler- İnegölspor: 3-1
Kahramanmaraşspor-Afjet Afyonspor: 2-1
Hekimoğlu Trabzon- Çorum FK: 1-0
Şanlıurfaspor- Manisa FK: 0-2
Uşakspor- Sarıyer: 1-1
Hacettepe- Gümüşhanespor: 3-0
Not: Grupta 13. haftada oynanması gereken Sancaktepe FK- Niğde Anadolu FK ve Anagold 24Erzincanspor- Kocaelispor müsabakaları ertelendi.
Kırmızı Grup
Karatay Termal 1922 Konyaspor-GMG Kastamonuspor: 1-0
Eyüpspor- Etimesgut Belediyespor: 4-1
Tarsus İdman Yurdu- Turgutluspor: 4-0
Kırklarelispor- Kardemir Karabükspor: 0-0
Vanspor FK-Serik Belediyespor: 2-2
Pazarspor- Bayburt Özel İdare: 4-0
Karacabey Belediyespor- Pendikspor: 1-0
Bodrumspor- Mamak FK: 7-2
Kırşehir Belediyespor- Sivas Belediyespor: 3-1
Not: Grupta 13. haftada oynanması gereken Sakaryaspor-Tetiş Yapı Elazığspor müsabakası ertelendi.
- Kaynak: AA
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