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Futbol turnuvasında kupa jandarmanın oldu

1 saat önce

Şanlıurfa'da kurum ve sivil toplum kuruluşlarını kaynaştırmak ve aralarında dostluk bağı kurmak amacıyla Mersavi Aşireti Derneği'nin düzenlediği 'Göbeklitepe kurumlar ve STK'lar arası futbol turnuvası' final maçıyla sona erdi.

Futbol turnuvasında kupa jandarmanın oldu, System.String[]
Şanlıurfa'da kurum ve sivil toplum kuruluşlarını kaynaştırmak ve aralarında dostluk bağı kurmak amacıyla Mersavi Aşireti Derneği'nin düzenlediği 'Göbeklitepe kurumlar ve STK'lar arası futbol turnuvası' final maçıyla sona erdi.

Şanlıurfa'da kurum ve sivil toplum kuruluşlarını kaynaştırmak ve aralarında dostluk bağı kurmak amacıyla futbol turnuvası düzenlendi. 'Göbeklitepe kurumlar ve STK'lar arası futbol turnuvası renkli görüntülerin ardından final maçıyla son buldu. Final maçına kalan İl Jandarma takımı, rakibi Mersavi Aşireti takımı ile berabere kaldı. 0-0'lık beraberliğin ardından penaltılarda üstünlük sağlayan takım İl Jandarma Komutanlığı oldu. Şanlıurfa İl Jandarma'nın Takımı, Göbeklitepe Kurumlar ve STKlar Arası Futbol Turnuvası'nın şampiyonu oldu. Karşılaşmanın ardından, turnuvada ilk üçe giren takımlara kupa ve madalya verildi. AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız ve Mersavi Aşireti Dernek Başkanı Abdulkadir Şanlı Şampiyon Takım İl Jandarmaya kupa ve madalyaları takdim etti.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ta turnuva ikincisi Mersavi Aşireti Takımına Kupa ve madalya verdi. Turnuvada üçüncü olan Tugay Takımına da Kupa ve madalyasını, Şanlıurfa Gençlik Spor İl Müdürü İbrahim Halil Alp ve ASKF Başkanı Mehmet Aktaşoğlu takarak başarılar diledi.

Turnuva sonunda, dereceye giren takımların oyuncularına çeşitli ödüller de verildi. - ŞANLIURFA
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 01:24 Kaynak: İHA
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