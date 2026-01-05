Seçil Erzan davasında gerekçeli karar: Mağdurların iradelerini sakatladı - Son Dakika
Seçil Erzan davasında gerekçeli karar: Mağdurların iradelerini sakatladı

Seçil Erzan davasında gerekçeli karar: Mağdurların iradelerini sakatladı
05.01.2026 16:54  Güncelleme: 17:26
Seçil Erzan davasında gerekçeli karar: Mağdurların iradelerini sakatladı
Yüksek karlı gizli fon vaadiyle aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddiasıyla 102 yıl 4 ay hapis ile 753 bin 880 lira adli para cezasına çarptırılan banka müdürü Seçil Erzan'ın davasında gerekçeli karar açıklandı. Gerekçeli kararda, Fonun Fatih Terim adına olduğunu söylediği belirtilen Erzan'ın, eylemleriyle genel olarak katılanların iradelerini sakatladığı belirtildi.

Yüksek karlı güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolculardan Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 30'dan fazla kişiyi milyonlarca lira dolandırdığı iddiasıyla 102 yıl 4 ay hapis ile 753 bin 880 lira adli para cezasına çarptırılan banka şube müdürü Seçil Erzan'ın davasında gerekçeli karar açıklandı.

"FONUN FATİH TERİM ADINA OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

Fonun Fatih Terim adına olduğunu ve Terim'in de bu fondan kazandığını belirterek ne kadar para yatırırlarsa getiri tutarının o kadar fazla olacağını söylediği belirtildi. Açıklanan gerekçeli kararda, Seçil Erzan'ın katılanlara genel olarak banka nezdinde getirisi çok yüksek olan fon bulunduğunu ve bu fona herkesin alınmadığını söylediği, söz konusu fonun Fatih Terim adına olduğunu, fonun başında o dönemde bankada genel müdür ve genel müdür yardımcısı olarak görev yapan, sonrasındaysa 'sanık' olarak yargılanan Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu'nun olduğunu, fonun kapalı bir fon olduğunu ve Fatih Terim'in de bu fondan kazandığını belirterek ne kadar para yatırırlarsa getiri tutarının o kadar fazla olacağını söylediği aktarıldı.

Seçil Erzan davasında gerekçeli karar: Mağdurların iradelerini sakatladı

"MAĞDURLARIN İRADELERİNİ SAKATLADI"

Kararda, Seçil Erzan'ın katılanlara söz konusu fona paranın döviz üzerinden yatırıldığını söylediği, paranın bankanın genel merkezine fiziki olarak götürülerek elden alındığını ve oradan sisteme sokulduğunu, bu nedenle de uygulamadan görünmediğini söyleyerek genel olarak katılanların iradelerini sakatladığı ifade edildi. Erzan'ın katılanlardan ilk başta almış olduğu paranın getirisi diyerek fazlası ile iade yaptığı, bu şekilde katılanların güvenini pekiştirdiği, tekrar kazanacakları vaadiyle vermiş olduğu paranın bazılarından bir kısmını, bazılarından tamamını, bazılarından da daha da fazlasını alarak sonunda sistem içerisinde ödeme yapamadığından olayın ortaya çıktığı kaydedildi.

"BANKANIN HERHANGİ BİR MADDİ VARLIĞININ KULLANILMADI"

Seçil Erzan'ın bankanın bir faaliyeti kapsamında bankayı temsilen hareket etmediğinin ve suçun işlenmesi sırasında bankanın herhangi bir maddi varlığının kullanılmadığının belirtildiği gerekçeli kararda, Erzan'ın sırf banka müdürü olması, mağdurlardan elden alınan paranın banka veya kredi kurumunun dolandırıcılık suçunda araç olarak kullanıldığının kabulü için yeterli olmadığı, bu sebeple Erzan'ın eylemlerinin 'banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle' nitelikli dolandırıcılık suçunu oluşturmayacağı aktarıldı.

Seçil Erzan davasında gerekçeli karar: Mağdurların iradelerini sakatladı

"BANKACILIK ZİMMETİ YÖNÜNDEN BANKACILIK SİSTEMİNE GİRMİŞ BİR PARA BULUNMADI"

Gerekçeli kararda ayrıca, bankacılık zimmeti suçundan sanık hakkında kesin karar bulunduğundan bu suçtan yargılama yapılması usulen mümkün olmadığı, bankacılık zimmeti yönünden bankacılık sistemine girmiş bir paranın da bulunmadığı, zimmet suçunun söz konusu olabilmesi için, failin zimmetine geçirdiği para ve diğer varlıkların bankaya ait olması gerektiği ve üçüncü kişilere ait malların zimmete geçirilmesinin ancak hırsızlık, dolandırıcılık gibi başka suçlara vücut verebildiği, dolayısıyla Erzan'ın, mağdurların hulus ve saffetinden yararlanarak, imzalarını da almak suretiyle bordrodaki miktarlardan noksan ödeme yapmasının zimmet değil, zincirleme dolandırıcılık suçunu oluşturduğu ifade edildi.

Kaynak: İHA

Emre Belözoğlu, Dolandırıcılık, Seçil Erzan, Fatih Terim, Arda Turan, Muslera, 3-sayfa, Futbol, Finans, Mahkum, Banka, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Seçil Erzan davasında gerekçeli karar: Mağdurların iradelerini sakatladı - Son Dakika

SON DAKİKA: Seçil Erzan davasında gerekçeli karar: Mağdurların iradelerini sakatladı
