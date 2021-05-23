Futbolda Misli.com 2. Lig'e yükselecek son 2 takım yarın belli olacak

Futbolda Misli.com 2. Lig'e yükselecek son 2 takımın belli olacağı Misli.com 3. Lig play-off final maçları, yarın İstanbul ve Eskişehir'de oynanacak.

Futbolda Misli.com 2. Lig'e yükselecek son 2 takımın belli olacağı Misli.com 3. Lig play-off final maçları, yarın İstanbul ve Eskişehir'de oynanacak. Play-off finallerinde Bucaspor 1928- İskenderun müsabakası Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda, Isparta 32- Bursa Yıldırımspor karşılaşması ise Eskişehir Yeni Stadı'nda yapılacak. Bucaspor 1928 ile İskenderun arasında oynanacak maçı, hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Isparta 32 ile Bursa Yıldırımspor'un karşı karşıya geleceği mücadelede ise hakem Ümit Öztürk görev alacak. Play-off final maçları, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakalarda rakiplerine üstünlük kuran 2 ekip, 2021-2022 sezonunda Misli.com 2. Lig'de oynamaya hak kazanacak.

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