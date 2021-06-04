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"Futbolda şike kumpası" davası bugün karara bağlanıyor! - Son Dakika

"Futbolda şike kumpası" davası bugün karara bağlanıyor!

04.06.2021 09:52

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle 88 sanığın yargılandığı dava bugün saat 11.00'de başlayacak. Duruşma savcısının mütalaasının açıklanmasının ardından mütalaaya karşı sanık ve avukat beyanlarını alan mahkeme heyetinin bu davada kararı açıklaması bekleniyor.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle 88 sanığın yargılandığı davanın bugünkü duruşmasında kararın açıklanması bekleniyor.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 2016'dan bu yana devam eden 88 sanıklı davada sona gelindi.

Dava açıldığından beri Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları karşısındaki duruşma salonlarının bulunduğu binada gerçekleşen yargılamada, sanık savunmaları ve müdahiller ile Fenerbahçe Spor Kulübü'nün avukatlarının beyanları alındı.

Cumhuriyet savcısı tarafından 13 Nisan'daki duruşmada mahkemeye sunulan esasa ilişkin mütalaanın ardından, sanıkların isim sıralarına göre belirli bir takvimde beyanları alındı. Sıralı duruşmalarda sanıkların ve avukatların, mütalaaya karşı savunmalarının tamamlanmasının ardından 2 Haziran'da da müdahiller ve avukatlara söz verildi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, karar vermek üzere duruşmayı bugün 11.00'e erteledi. Bugün Silivri'deki duruşma salonunda görülecek davada, 88 sanıkla ilgili kararın açıklanması bekleniyor.

ELEBAŞININ 35 YILDAN 85 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, "bir numaralı" sanık FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 35 yıldan 85 yıla kadar, kapatılan Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı'nın 35 yıldan 78 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Eski Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca hakkında 35 yıldan 80 yıla kadar hapis cezası öngörülen iddianamede, eski milletvekili İlhan İşbilen ve iş adamı Muammer İhsan Kalkavan'ın 35 yıldan 85 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

İddianamede, dönemin İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Mutlu Ekizoğlu, İstanbul Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç, kapatılan Fatih Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şerif Ali Tekalan, Prof. Dr. Suat Yıldırım, avukat Orhan Erdemli, eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer ve avukat Cemalettin Mutlu ile diğer 95 sanık hakkında da çeşitli sürelerle hapis cezaları talep ediliyor.

AYRILAN BEŞ SANIĞIN DOSYASINDA KARAR

Davanın açıldığı İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, 3 Temmuz 2020 tarihli duruşmada, firari sanıklar ile haklarında yalnızca "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlaması bulunan bazı sanıkların dosyasını ayırmış, böylece sanık sayısı 88'ye düşmüştü.

Dosyası ayrılan 5 sanık yönünden görülen davanın 30 Aralık 2020 tarihli duruşmasında karar açıklanmıştı. Haklarında sadece "örgüt üyeliği" suçu bulunduğu gerekçesiyle dosyaları ayrılan 5 sanıktan Nazif Aktaş, "FETÖ'ye yardım etme" suçundan 3 yıl 9 ay, Orhan Erdemli ise aynı suçtan 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Sanık Erdemli'nin etkin pişmanlık hükümleri gerekçesiyle cezasını 1 yıl 10 ay 15 güne indiren heyet, bu kişinin cezasını açıklanması hükmünü de geri bırakmıştı.

Heyet, diğer sanıklar Ali Fuat Yılmazer, Mehmet Baransu ve Ali Çelik hakkında, "FETÖ'ye üye olmak" suçundan açılan davayı ise mükerrer olması nedeniyle reddetmişti.

HİDAYET KARACA'NIN 2 BİN 445 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Mahkemenin 13 Nisan'daki duruşmasında okunan 142 sayfalık mütalaada ise, sanıklardan kapatılan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'nın 76 kez "haberleşmenin gizliliğini ihlale azmettirme" suçundan 152 yıldan 456 yıla, 76 kez "kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınmasına azmettirme" suçundan 152 yıldan 380 yıla, 166 kez "resmi belgede sahteciliğe azmettirme" suçundan 498 yıldan bin 245 yıla, 91 kez "iftiraya azmettirme" suçundan 91 yıldan 364 yıla kadar olmak üzere toplamda 893 yıldan 2 bin 445 yıla kadar hapsi isteniyor.

Sanıklardan FETÖ sanığı eski emniyet müdürü Nazmi Ardıç'ın 74 kez "haberleşmenin gizliliğini ihlal" suçundan 148 yıldan 444 yıla, 74 kez "kişiler arasındaki konuşmaların kamu görevlisi tarafından dinlenmesi ve kayda alınması" suçundan 222 yıldan 555 yıla, 147 kez "görevi gereği düzenlemeye yetkili olduğu resmi bir belgeyi sahte olarak düzenlemek" suçundan 661 yıldan bin 764 yıla, 87 kez "iftira" suçundan 78 yıldan 348 yıla kadar olmak üzere toplamda bin 109 yıldan 3 bin 111 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen mütalaada, sanık İbrahim Emre'nin de FETÖ kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" ile 7 kez "kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması" ve 20 kez "iftira" suçlarından 48,5 yıldan 147 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması öngörülüyor.

ŞİKE SORUŞTURMASINI BAŞLATAN POLİSİN 391 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Mütalaada, sanık Ahmet Kalender'in de 76 kez "haberleşmenin gizliliğini ihlal", 76 kez "kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması", 155 kez "görevi gereği düzenlemeye yetkili olduğu resmi bir belgeyi sahte olarak düzenlemek" ve 92 kez "iftira" suçlarından bin 169 yıldan 3 bin 254 yıla kadar hapsi talep edilirken, hazırladığı tutanakla "futbolda şike" soruşturma sürecini başlattığı iddia edilen polis memuru Lokman Yanık'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" ile 91 kez "iftira" ve resmi belgede sahtecilik" suçlarından 103 yıldan 391 yılda kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Yunanistan'a kaçmaya çalışırken Edirne sınırında yakalanan sanık Ramazan Haktan Helvacı'nın da 60 kez "haberleşmenin gizliliğini ihlal", 60 kez "kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması", 118 kez "görevi gereği düzenlemeye yetkili olduğu resmi bir belgeyi sahte olarak düzenlemek" ve 72 kez "iftira" suçlarından 903 yıldan 2 bin 514 yıla kadar hapsi talep edilen mütalaada, eski milletvekili İlhan İşbilen hakkında, daha önce başka bir mahkemede "örgüt üyeliği" suçundan ceza verildiği gerekçesiyle bu suç yönünden davanın reddi, diğer suçlardan beraati, gazeteci sanık Ekrem Açıkel'in de tüm suçlardan beraati isteniyor.

Mütalaada diğer sanıkların bazılarının benzer suçlardan cezalandırılması, bazılarının da beraati talep ediliyor.

Futbolda şike kumpası davası bugün karara bağlanıyor!

Fetullahçı Terör Örgütü, Hidayet Karaca, İstanbul, Mahkeme, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 'Futbolda şike kumpası' davası bugün karara bağlanıyor! - Son Dakika Spor


YORUMLAR (3)
  • Emir Emir: Gerceklerin er yada geç ortaya çıkma huyu vardır,Bu sözde şike davası ilkolarak basına yansıdığında iddianamesini ve delillerini detaylı okuyup gördüğümde 25 yıllık mesleki tecrübeme bakarak bu iş kurgu ileride patlar dedim ve 6-7 yılda patladı. Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
  • Damalı Bayrak: HERŞEY GİBİ BUNUNDA ÜSTÜNÜ ÖRTECEKLER YAZIK ŞİKENİN KRALININ YAPILDIĞI DÖNEMİN ÜSTÜ KAPANACAK Cevap Yaz 2 4 Yayından Kaldır
  • Emir Emir: Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyüktür,adildir ve Adaletin vereceği karar gerçek deliller huzurunda verilecektir,senin hangi amaç ile bu sözleri sarf ettiğini merak ediyor değilim,ızdırabının gerçek sebebini anlıyorum. 0 0 Yayından Kaldır
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