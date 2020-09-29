Futbolu bırakan Selçuk Şahin, Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun yardımcısı olacak - Son Dakika

Futbolu bırakan Selçuk Şahin, Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun yardımcısı olacak

Uzun yıllar Fenerbahçe forması giyen ve 22 yıllık aktif futbolculuk hayatını noktalayan Selçuk Şahin'in yeni görevi belli oldu. Tecrübeli isim, Fenerbahçe'de sportif direktör Emre Belözoğlu'nun yardımcısı olacak.

Fenerbahçe'de 12 sezon top koşturan ve oynadığı yıllarda sarı-lacivertlilerin sembol isimlerinden olan 39 yaşındaki Selçuk Şahin, futbolu bıraktı.

EMRE BELÖZOĞLU'NUN YARDIMCISI OLACAK

Kariyeri boyunca formasını giydiği bütün takımlara teşekkür eden tecrübeli yıldızın Fenerbahçe'ye döneceği öğrenildi. Şahin'in, sportif direktör Emre Belözoğlu'nun yardımcısı olacağı bildirildi.

Futbolu bırakan Selçuk Şahin, Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun yardımcısı olacak

SELÇUK ŞAHİN'İN VEDASI

Öte yandan Selçuk Şahin, Instagram hesabından yaptığı veda açıklamasında, futbolcu olmak için bütün engelleri aşarak hayallerine kavuştuğunu belirterek, "Benim için rüya gibi geçen tam 22 sene. Her güzel şeyin bir sonu var ve ben de her anını dolu dolu yaşadığım çocuklarıma, torunlarıma anlatacağım bir kariyerin sonuna gelmiş oldum. Bu cümleyi yazmak gerçekten zor ama bugün itibarıyla profesyonel futbolculuk kariyerime nokta koyuyorum." ifadelerini kullandı.

Kariyeri boyunca formasını giydiği kulüplere de teşekkür eden Selçuk, "Bu uzun yolculukta hayallerimi başlatan Silifkespor'a, kariyerimde önemli bir sıçrama yaşatan Hatayspor'a, futbolu gerçekten öğrendiğim İstanbulspor'a; sahip olduğum her şeyi bana veren, rüyalarımı gerçeğe dönüştüren ve çocukluk aşkım Fenerbahçe'ye, başka bir kültür yaşatan FC Wil'e, Türkiye'ye tekrar dönmemi sağlayan ve özlediğim heyecanı tekrar yaşatan Gençlerbirliği'ne; oynamaktan, camianın içinde olmaktan büyük keyif aldığım ve gurur duyduğum şanlı Göztepe'ye, çok büyük bir futbol ailesi olan Bursaspor'a ve son olarak bu camialarda bana görev veren, güvenen yönetici abilerime, hocalarıma, oyuncu arkadaşlarıma, çalışan emekçilere ve olmazsa olmaz bütün taraftarlara sonsuz teşekkürler." değerlendirmesinde bulundu.

Selçuk ayrıca "Bu uzun serüvende istemeden kırdığım, üzdüğüm birileri varsa hakkınızı helal edin. Her son bir başlangıçtır. Başka bir serüvende tekrar görüşmek umuduyla hoşça kalın." görüşlerine yer verdi.

(Sabah)

Futbolu bırakan Selçuk Şahin, Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun yardımcısı olacak

Emre Belözoğlu, Selçuk Şahin, Fenerbahçe, Selçuk, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 08:55

Son Dakika Spor Futbolu bırakan Selçuk Şahin, Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun yardımcısı olacak - Son Dakika Spor

YORUMLAR (1)
  • Yapmaaaa: Fb de yedekte geçti günlerin tam oh gitti derken sana halen daha paramı ödenecek süper emeklimi olmak istiyonnnn Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır

Son Dakika

Savaşmaktan kaçan Ermeni erkeklere yurt dışı yasağı ile önlem Almanya'dan yola çıktı, Türk kültürünü tanıtmak için bisikletiyle ülke ülke geziyor Zimbabve'de gizemli hastalıktan ölen fillerin sayısı 34'e yükseldi İlham Aliyev, BM Genel Sekreteri ile görüştü: Ermenistan işgal altındaki topraklarımızdan çekilirse gerginlik çözülür Ormanlık alanda yanmış cansız bedeni bulunan CHP'li eski başkan cinayete kurban gitmiş Genç kadın, "Seni boşayacağım başkasıyla olacağım" deyince kocası tarafından bıçaklandı Fox TV'den ayrılan Fatih Portakal, YouTube kanalı açtı Dövülüp kayalıklara atıldığı iddia edilen kadının aşırı alkolden düştüğü belirlendi
Beşiktaş yönetimi, Domagoj Vida'nın takımdan ayrılması için bir kez daha görüşecek Beşiktaş yönetimi, Domagoj Vida'nın takımdan ayrılması için bir kez daha görüşecek         
09:06
Vatandaşı canından bezdiren abonelik iptalleri artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek Vatandaşı canından bezdiren abonelik iptalleri artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek         
08:17
Prof. Dr. Yeşim Taşova duyurdu: Uykusuzluk, koronavirüs belirtisi olabilir Prof. Dr. Yeşim Taşova duyurdu: Uykusuzluk, koronavirüs belirtisi olabilir         
07:53
Meteoroloji'den 12 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı Meteoroloji'den 12 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı         
23:56
MasterChef yarışmacısı Duygu, milyonların gözü önünde aldatıldığını itiraf etti MasterChef yarışmacısı Duygu, milyonların gözü önünde aldatıldığını itiraf etti         
22:23
Çin'de dağ sıçanı yiyen kadında 'bubonik veba' tespit edildi, 17 bölge risk altında Çin'de dağ sıçanı yiyen kadında 'bubonik veba' tespit edildi, 17 bölge risk altında         
22:11
Azerbaycan'dan Ermenistan'ın İskender füzesi tehdidine yanıt: Buna uygun bir şekilde cevap veririz Azerbaycan'dan Ermenistan'ın İskender füzesi tehdidine yanıt: Buna uygun bir şekilde cevap veririz         
21:20
Son Dakika: Türkiye'de 28 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 65 can kaybı, 1412 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 28 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 65 can kaybı, 1412 yeni vaka tespit edildi         
19:22
Komşusunun eşiyle yasak aşk yaşayan Cengiz K.'nın skandalları bitmek bilmiyor: Esra'da güzellik desen yok, para desen yok Komşusunun eşiyle yasak aşk yaşayan Cengiz K.'nın skandalları bitmek bilmiyor: Esra'da güzellik desen yok, para desen yok         
19:03
Fahriye Evcen fotoğraf paylaştı! 2 saatte yarım milyondan fazla beğeni aldı Fahriye Evcen fotoğraf paylaştı! 2 saatte yarım milyondan fazla beğeni aldı         
18:07
Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz K.'nın 2 yıl önceki skandal paylaşımı ortaya çıktı Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz K.'nın 2 yıl önceki skandal paylaşımı ortaya çıktı         
17:03
Hırsızlık şüphelisini yakalayan esnaf, Hırsızlık şüphelisini yakalayan esnaf, "Utanmıyor musun" diyerek şüpheliye tokat attı         
15:54
Sanatçı Şehrazat, telif haklarını ödemeyen Acun Ilıcalı'ya uçak aldığı için öfke kustu: Haram zıkkım olsun Sanatçı Şehrazat, telif haklarını ödemeyen Acun Ilıcalı'ya uçak aldığı için öfke kustu: Haram zıkkım olsun         
15:01
Lüks spor salonunda röntgenci rezaleti! 30 kadını soyunma kabininde kayıt etmiş Lüks spor salonunda röntgenci rezaleti! 30 kadını soyunma kabininde kayıt etmiş         
14:36
İngiltere'nin ilk eşcinsel çifti bebek sahibi oldu İngiltere'nin ilk eşcinsel çifti bebek sahibi oldu         
13:34
Kamerayı açık unutan milletvekili, danışmanını kucağına alıp göğsünü öptü Kamerayı açık unutan milletvekili, danışmanını kucağına alıp göğsünü öptü         
13:10
Erdi Sungur'dan kan donduran itiraf: Yağmur Aşık, benimle Emre Aşık'ın önünde ilişkiye girip onu öldürecekti Erdi Sungur'dan kan donduran itiraf: Yağmur Aşık, benimle Emre Aşık'ın önünde ilişkiye girip onu öldürecekti         
10:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2020 09:12:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Futbolu bırakan Selçuk Şahin, Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun yardımcısı olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei