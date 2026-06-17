G-7'de Trump'tan Obama'ya ağır hakaret - Son Dakika
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G-7'de Trump'tan Obama'ya ağır hakaret

17.06.2026 17:53
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ABD Başkanı Donald Trump, İran ile imzalanması beklenen yeni anlaşmayı savunurken eski Başkan Barack Obama'yı hedef alan sert ifadeler kullandı. Obama dönemindeki nükleer anlaşmayı eleştiren Trump, İranlıların eski başkanla alay ettiğini öne sürerek küfür içeren bir ifadeyi de gündeme taşıdı. "Rüşvet vererek bu işten sıyrılmaya çalıştılar" diyen Trump, "İranlıların ne yaptığını biliyor musunuz? Obama'ya güldüler ve onun 'aptal bir p..ç kurusu' olduğunu söylediler" ifadelerini kullandı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından konuşan Trump, İran ile varıldığı belirtilen mutabakatın henüz nihai bir anlaşma olmadığını söyledi.

Trump, İran'la yürütülen sürece ilişkin, "Bu bir mutabakat zaptı. Eğer beğenmezsem onlara yeniden bomba yağdırmaya döneceğiz" ifadelerini kullandı.

JCPOA'YI HEDEF ALDI

Konuşmasının devamında Obama yönetimi döneminde 2015 yılında İran ile imzalanan Ortak Kapsamlı Eylem Planı'nı (JCPOA) sert sözlerle eleştiren Trump, anlaşmanın Tahran'a büyük tavizler verdiğini savundu.

Obama döneminde İran'a 1,7 milyar dolar nakit ödeme yapıldığını öne süren Trump, bu politikanın başarısız olduğunu iddia etti.

KÜFÜRLÜ İFADE KULLANDI

Trump, açıklamalarının en dikkat çeken bölümünde ise İranlıların Obama yönetimiyle alay ettiğini öne sürerek küfür içeren bir ifadeyi gündeme taşıdı.

"Rüşvet vererek bu işten sıyrılmaya çalıştılar" diyen Trump, "İranlıların ne yaptığını biliyor musunuz? Obama'ya güldüler ve onun 'aptal bir p..ç kurusu' olduğunu söylediler" ifadelerini kullandı.

Trump'ın sözleri kısa sürede ABD kamuoyunda ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

OBAMA'DAN ELEŞTİRİ

Öte yandan eski Başkan Barack Obama, anlaşmanın imzalanmasından önce ABC News'e verdiği röportajda Trump yönetiminin ortaya koyacağı herhangi bir anlaşmanın, kendi dönemlerinde imzalanan 2015 tarihli nükleer anlaşmadan kayda değer ölçüde farklı ya da daha iyi olacağından şüphe duyduğunu söyledi.

Obama, "Ortaya çıkacak herhangi bir anlaşmanın, bizim müzakere ettiğimiz anlaşmadan önemli ölçüde farklı veya daha iyi olacağı konusunda şüphelerim var" değerlendirmesinde bulundu.

Trump'ın açıklamalarına ilişkin Obama cephesinden ise henüz resmi bir yanıt gelmedi.

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Son Dakika ABD G-7'de Trump'tan Obama'ya ağır hakaret - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • oktay sayar oktay sayar:
    ha turp ,ha obana ikiside aynı kuru 0 0 Yanıtla
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