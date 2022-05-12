G7 Dışişleri Bakanları Almanya'da bir araya geldi - Son Dakika
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G7 Dışişleri Bakanları Almanya'da bir araya geldi

12.05.2022 23:53

G7 Dışişleri Bakanları, Almanya'nın Schleswig Holstein eyaletinde sıkı güvenlik önlemleri altında bir araya geldi.

G7 Dışişleri Bakanları, Almanya'nın Schleswig Holstein eyaletinde sıkı güvenlik önlemleri altında bir araya geldi. Toplantının ana gündem maddesinin Rusya- Ukrayna savaşı olduğu belirtildi.

Almanya'nın dönem başkanı olduğu G7'nin Dışişleri Bakanları, Almanya'nın Schleswig Holstein eyaletinde yer alan Wangels'deki Weissenhaus Hotel'de sıkı güvenlik önlemleri altında bir araya geldi. Almanya, ABD, İngiltere, Kanada, Fransa, İtalya ve Japonya'dan oluşan G7 ülkelerinin dışişleri bakanlarının katıldığı toplantının ana gündem maddesinin ise Rusya-Ukrayna savaşı ve Ukrayna'ya yapılacak yardımlar olduğu belirtildi.

"RUSYA DEVLET BAŞKANI PUTİN BU SAVAŞLA DÜNYAYI BÖLMEYİ HEDEFLİYOR"

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, "Ukrayna'ya saldıran Rusya, uluslararası hukuku ihlal ederek küresel bir krize neden oldu. Rusya'nın savaşı, uluslararası iş birliğine, uluslararası düzene karşı bir savaştır. Savaş nedeniyle Odessa'da 25 milyon ton tahıl bekletilirken, Afrika ve Orta Doğu ülkelerindeki milyonlarca insan gelecek yardımları beklemektedir. Rusya Devlet Başkanı Putin bu savaşla dünyayı bölmeyi hedefliyor. Biz G7 ülkeleri olarak buna karşı çıkıyor ve savaşı kınayan 141 ülkenin yüzüstü bırakılmamalarını sağlamak istiyoruz" ifadelerini kullanarak, Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.

G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na Ukrayna ve Moldova Dışişleri Bakanları ve G20 dönem başkanlığını yürüten Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi da videokonferans yöntemiyle katılacak. 14 Mayıs'a kadar devam edecek olan toplantıda Afganistan, Covid-19'la mücadele ve Orta Doğu'daki gelişmeler de ele alınacak.

(Mehmet Koca - İHA)

G7 Dışişleri Bakanları Almanya'da bir araya geldi
G7 Dışişleri Bakanları Almanya'da bir araya geldi
G7 Dışişleri Bakanları Almanya'da bir araya geldi
G7 Dışişleri Bakanları Almanya'da bir araya geldi
G7 Dışişleri Bakanları Almanya'da bir araya geldi
G7 Dışişleri Bakanları Almanya'da bir araya geldi
G7 Dışişleri Bakanları Almanya'da bir araya geldi
G7 Dışişleri Bakanları Almanya'da bir araya geldi
G7 Dışişleri Bakanları Almanya'da bir araya geldi

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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